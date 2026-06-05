Un video del Madrid sobre Mourinho genera polémica mientras Florentino Pérez promete su regreso

FOTO DE ARCHIVO. El entrenador del Benfica, José Mourinho, antes de un partido contra el Estoril en el Estádio António Coimbra da Mota, en Estoril, Portugal

El ​Real Madrid anunció el jueves que José Mourinho volvería a entrenar al club en caso de que su ‌presidente desde hace décadas, Florentino ‌Pérez, resultara reelegido.

Hizo esta declaración después de que medios portugueses expresaran dudas sobre la autenticidad de un video compartido por el equipo de Pérez en el que parecía verse a Mourinho confirmando el fichaje.

Al ser preguntado sobre la veracidad del video, en el que aparecía un Mourinho sonriente con una ​camiseta del Real Madrid ⁠diciendo: "¡Sí!", un portavoz de la campaña de reelección de ‌Pérez, Jesús Bengoechea, dijo a Reuters que el ⁠video fue grabado y era auténtico.

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Los ⁠portavoces de Mourinho no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El video fue publicado en las redes sociales por la oficina de Pérez ⁠y se emitió en horario de máxima audiencia en ​la televisión española el miércoles, pero medios ‌de comunicación de Portugal, país ‌natal de Mourinho, donde entrena al Benfica, plantearon dudas sobre ⁠si las imágenes en las que aparecía habían sido generadas por IA.

Al no poder confirmar la autenticidad del video, Reuters decidió retirar sus artículos y videos el jueves por la ​mañana.

El equipo ‌de verificación visual de Reuters analizó el video utilizando cinco herramientas de detección de IA distintas, pero los resultados no fueron concluyentes.

El equipo de campaña de Pérez volvió a publicar el clip en X el ⁠jueves por la noche como colofón de un montaje de video titulado "Mourinho, próximo entrenador del Real Madrid", que mostraba al técnico portugués en acción desde la banda y en entrevistas tras los partidos.

El Real Madrid y el Benfica, el actual club de Mourinho, se negaron a comentar el video, aunque el Benfica dijo en un ‌comunicado aparte que cualquier movimiento de Pérez para nombrar a Mourinho requeriría el pago de 15 millones de euros para rescindir su contrato.

Pérez, presidente del Real Madrid y de 79 años, se enfrenta al primer desafío a su presidencia en 20 años por ‌parte del magnate español de las energías renovables Enrique Riquelme.

Riquelme ha prometido convertir el campo de entrenamiento del club en un centro social ‌con instalaciones que ⁠incluyan un hotel, piscinas, un gimnasio y actividades diseñadas para acercar a los aficionados a un ​club que, según él, se ha alejado de ellos.

Con información de Reuters