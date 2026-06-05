Irán vence a Malí en su último partido de preparación para el Mundial antes de partir hacia Tijuana

FOTO ARCHIVO: Los jugadores de Irán posan para una foto de grupo del equipo antes de un partido amistoso contra Gambia

​Irán partirá este fin de semana hacia su base para el Mundial con el ánimo por las nubes tras ‌imponerse por 2-0 a Malí ‌en un partido amistoso disputado el jueves en Turquía, aunque sigue habiendo cierta incertidumbre en torno a su participación en el torneo.

Los goles del centrocampista Saeid Ezatolahi y del lateral derecho Ramin Rezaeian, uno en cada parte, dieron a la selección nacional de Irán un balance de tres victorias y una sola derrota ​en los cuatro ⁠amistosos disputados este año en la ciudad turística turca de ‌Antalya.

Estos amistosos son los únicos partidos oficiales que ⁠han disputado los jugadores afincados en Irán ⁠desde que se suspendió la liga nacional a raíz de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica ⁠a finales de febrero, que desencadenaron una guerra regional.

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La ​selección ha recibido los visados para México, según ‌confirmaron las autoridades esta semana, ‌y partirá de Turquía el sábado hacia su lugar concentración ⁠para el torneo, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, accedió a acoger a la selección tras ser informada de que las autoridades estadounidenses no querían que ​Irán permaneciera en ‌su base original de Arizona durante el torneo, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio.

Sin embargo, la selección aún no ha recibido los visados que necesitará para entrar en Estados Unidos y ⁠disputar sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y contra Egipto en Seattle.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), Mehdi Taj, dijo esta semana a los medios iraníes que los visados estadounidenses eran la principal preocupación de la federación a medida que se acerca el primer partido de ‌Irán en el torneo, contra Nueva Zelanda el 15 de junio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que "no había ningún problema" para que la selección iraní entrara en el país, pero que Washington no permitiría que los acompañaran funcionarios o personal ‌vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

Tanto Estados Unidos como Canadá, que coorganizan la Copa del Mundo junto ‌con México, clasifican ⁠al IRGC como "entidad terrorista".

A Taj se le denegó la entrada en Canadá para asistir al Congreso de ​la FIFA a finales de abril debido a sus vínculos con esta fuerza militar de élite.

Con información de Reuters