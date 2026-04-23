Un histórico tango de Roberto Firpo suena en la nueva superproducción de Ryan Gosling.

La adaptación cinematográfica de la novela de Andy Weir, Project Hail Mary, llegó a las pantallas grandes de Argentina bajo el título Proyecto Fin del Mundo. Con una inversión que oscila entre los 100 y 200 millones de dólares, la película dirigida por Phil Lord y Christopher Miller es protagonizada por Ryan Gosling, pero sorprendió a todos por la presencia de un tango histórico en su banda sonora.

En medio de esta epopeya espacial, la música juega un rol narrativo crucial. Más allá de la partitura original de Daniel Pemberton, el film utiliza una selección ecléctica que abarca canciones de Harry Styles, Neil Diamond, Los Beatles, Scorpions, Ella Fitzgerald y Miriam Makeba, entre otros. Sin embargo, la joya inesperada para los argentinos fue la inclusión de "El amanecer", tango compuesto en 1913 por el maestro Roberto Firpo.

Este ícono de la "Guardia Vieja" fue uno de los grandes pioneros del tango en la Argentina. Nacido en 1884 en Buenos Aires, es considerado una figura clave en la evolución del ritmo naciente desde sus formas más primitivas hacia un estilo más estructurado y musicalmente sofisticado.

Firpo comenzó su carrera tocando en cafés y prostíbulos, como muchos músicos de la época, pero rápidamente se destacó por su talento como pianista y director de orquesta. Fue uno de los primeros en darle al piano un rol central dentro del tango, cuando antes predominaban la guitarra y el violín. Además, ayudó a consolidar la formación típica del conjunto de tango que luego incluiría bandoneón, piano, violín y contrabajo.

Un dato histórico importante es que el músico participó en la creación y difusión de La cumparsita, probablemente el tema del género más famoso del mundo. Aunque la melodía original era del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, Firpo realizó arreglos fundamentales que ayudaron a convertirla en un clásico. Entre sus más de 300 composiciones, las más reconocidas son Alma de bohemio, La gaucha Manuela, El apronte, Don Esteban, De pura cepa y Sentimiento criollo. Falleció en 1969, dejando un legado fundamental para la historia de la música rioplatense.

El tango “El amanecer”, compuesto en 1913 por el pianista y director Roberto Firpo, suena en la película de Ryan Gosling.

La razón por la que un clásico de Mercedes Sosa aparece en la nueva película de Ryan Gosling

La canción de Mercedes Sosa que también aparece en la nueva película de Ryan Gosling es Gracias a la vida, un clásico del folklore latinoamericano. Se trata de una decisión artística bastante particular: sumar un contraste emocional y cultural fuerte dentro de una historia de ciencia ficción. Proyecto fin del mundo sigue al profesor de ciencias Ryland Grace, que se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Gracias a la vida aparece en un momento clave de la película y se debe a que refuerza el tema central de la historia, donde el protagonista enfrenta la dimensión humana de su misión. Es un momento donde la película baja la intensidad científica y apuesta a lo emocional, enfocándose en lo que está en juego: la vida en la Tierra y su conexión con ella. Completan el reparto Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Sly, Chike Chan.