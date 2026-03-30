Mercedes Sosa brilla en la nueva película de Ryan Gosling y emociona a todos en el folklore: "Gracias"

La película rinde homenaje a la cantora Mercedes Sosa en uno de sus momentos dramáticos más importantes.

La película de ciencia ficción Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling, acaba de estrenarse en cines y sorprendió a más de uno al incluir en su banda sonora un clásico de la música latinoamericana que marcó generaciones: "Gracias a la vida" en la emblemática versión de Mercedes Sosa.

La historia gira en torno a un profesor que despierta solo en una nave espacial sin recuerdos de quién es ni cómo llegó allí. A medida que su memoria vuelve, descubre que tiene una misión trascendental: evitar que una amenaza acabe con el Sol y, en consecuencia, con la vida en la Tierra.

En medio de esta trama cargada de ciencia y dilemas existenciales, la canción de Mercedes Sosa aparece como un respiro emocional. La pieza, grabada en 1970, logra conectar al protagonista con la humanidad que busca proteger, sumando profundidad a la historia y resaltando la dimensión humana detrás de la misión.

Originalmente compuesta por la chilena Violeta Parra en 1966, "Gracias a la vida" se convirtió en un himno latinoamericano. La versión de Sosa es considerada la más influyente y reconocida a nivel mundial, lo que potencia la carga emocional y cultural que aporta a la película.

Un clásico de Mercedes Sosa aparece en la nueva película de Ryan Gosling.

Además de este clásico, el film también incluye "El amanecer", un tango instrumental de 1913 compuesto por Roberto Firpo, uno de los grandes pioneros del género rioplatense. Esta mezcla musical refuerza los guiños a la cultura latinoamericana dentro de una historia futurista y global.

Restauraron una presentación inédita de Mercedes Sosa durante su exilio en Suiza

A 45 años de una presentación única y prácticamente secreta, un registro de Mercedes Sosa vio finalmente la luz. Se trata de una actuación realizada en 1980, en un estudio de televisión en Suiza, junto al guitarrista Nicolás Brizuela, en pleno exilio de la artista argentina, en un contexto sociopolítico marcado por la censura, la violencia y el desarraigo.

Escuchada únicamente por quienes estuvieron presentes en el estudio, esta presentación permaneció durante décadas como un fragmento suspendido en el tiempo. Hoy, gracias a un minucioso trabajo de restauración y remasterización sonora, ese instante vuelve a hacerse audible por primera vez en plataformas digitales y YouTube.

"Es una forma de poner en valor las cosas de mi abuela", sostuvo Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa, en diálogo con El Destape sobre el proceso para trabajar sonoramente esta rareza de archivo que vuelve a estar disponible en la mejor calidad posible.