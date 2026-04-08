5 películas y series sobre el proyecto Apolo y los viajes a la Luna: dónde verlas online

"El primer hombre en la Luna", un retrato de Niel Armstrong.

El momento histórico del regreso de la humanidad a la órbita lunar con la misión Artemis II ha reavivado el interés por la exploración espacial y, en particular, por las históricas misiones del programa Apolo. En este contexto, el cine y las series ofrecen una puerta de entrada apasionante para revivir aquellos años en los que la carrera espacial capturó la atención del mundo. Desde reconstrucciones documentales hasta dramas basados en hechos reales, estas producciones permiten entender tanto la hazaña tecnológica como el costado humano de los astronautas y científicos.

"Apolo 13", protagonizada por Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton.

Cinco producciones sobre misiones espaciales

From the Earth to the Moon (1998), la miniserie producida por Tom Hanks. A lo largo de sus episodios recorre distintas misiones del programa Apolo, combinando rigor histórico con dramatización. Es ideal para quienes desean una mirada más amplia del contexto y los protagonistas. Puede verse en HBO Max. Talentos ocultos (2016), que pone el foco en las matemáticas de la NASA que fueron fundamentales para el éxito de las primeras misiones espaciales. Protagonizada por Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe, combina emoción y reivindicación histórica. Se encuentra en el catálogo de Disney+. Apolo 13 (1995), una película emblemática dirigida por Ron Howard. El film recrea la fallida misión de 1970 que, lejos de llegar a la Luna, se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. Con actuaciones destacadas de Tom Hanks, Kevin Bacon y Bill Paxton, es un relato tenso y emocionante. Actualmente puede encontrarse en plataformas de streaming como alquiler digital en Google Play Movies, Claro video y Apple TV. MÁS INFO NASA Artemis II: los misterios que reveló la cara oculta de la Luna, uno por uno Apolo 11 (2019) es una opción más cercana a lo documental. Construida con imágenes originales restauradas, la película ofrece una inmersión única en el histórico alunizaje de 1969. Sin narrador ni entrevistas modernas, logra transmitir la magnitud del evento con material de archivo puro. Suele estar disponible en servicios de alquiler digital como Google Play Movies y Apple TV Store. El primer hombre en la Luna (2018), dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling, ofrece una mirada íntima sobre la vida de Neil Armstrong. Lejos del tono épico tradicional, el film se centra en el costo personal detrás de la hazaña. Puede verse mediante alquiler en Apple TV, Google Play Movies o Claro video.

Con el impulso de Artemis II, estas producciones vuelven a cobrar relevancia y se convierten en una excelente manera de redescubrir los viajes espaciales, que ya son uno de los capítulos más fascinantes de la historia reciente.