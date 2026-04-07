Globos Aerostáticos en Capital Federal: la experiencia que te hace sentir en Turquía sin salir de Buenos Aires

Globos Aerostáticos en Capital Federal: dónde y cuándo se podrán ver.

Acostumbrados a aparecer en paisajes abiertos y alejados del ritmo urbano, los globos aerostáticos llegan esta vez al corazón de la ciudad. Durante abril, Buenos Aires será escenario de un evento poco frecuente, se trata del festival BA Flota, que propone mirar al cielo y vivir una experiencia visual distinta sin salir de la Capital Federal.

La cita será el próximo 11 de abril de 2026 en el Parque de la Ciudad, con ingreso por Puerta 7 (Av. Roca 4099). Allí se desplegará una exhibición de globos aerostáticos que podrán verse en vuelos cautivos, anclados al suelo, y en demostraciones aéreas que permiten apreciar de cerca su tamaño, colores y maniobras.

El evento no se limita al espectáculo en el aire. A lo largo de la jornada habrá música en vivo, DJs, shows circenses itinerantes y una propuesta integral que incluye paseo de artesanos, food trucks, opciones gastronómicas y beer garden. También se suman los “Mini Balloons”, pensados como postales ideales para fotos. Como dato importante, por cuestiones de seguridad, el público no podrá subir a los globos.

El cierre estará marcado por uno de los momentos más esperados, el Night Glow, un show nocturno donde los globos se iluminan al ritmo de la música, generando un juego de luces sincronizadas que transforma el predio en un escenario inmersivo.

Un fenómeno poco habitual en la ciudad

En Argentina, los globos aerostáticos suelen asociarse a destinos turísticos o eventos específicos en espacios abiertos, como festivales en el interior del país, con antecedentes en provincias como Córdoba o Mendoza, donde las condiciones climáticas y el terreno favorecen el vuelo libre. Por eso, su llegada a una gran ciudad como Buenos Aires resulta especialmente atractiva, aunque adaptada a formatos más controlados como los vuelos cautivos.

La cita será el próximo 11 de abril de 2026 en el Parque de la Ciudad, con ingreso por Puerta 7 (Av. Roca 4099).

El auge de este tipo de festivales en los últimos años responde a una combinación de factores por su impacto visual, la posibilidad de generar experiencias familiares al aire libre y la influencia de eventos internacionales que convirtieron a los globos en verdaderos íconos culturales.

Como toda actividad aérea, el desarrollo del festival dependerá de las condiciones climáticas. No solo la lluvia puede afectar la programación, sino también los vientos fuertes, por lo que se recomienda estar atentos a posibles reprogramaciones.