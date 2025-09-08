Como en Turquia, pero en Buenos Aires: el imperdible festival de globos aerostáticos

Buenos Aires tendrá su festival de globos aerostáticos.

Los globos aerostáticos en Turquía se asocian principalmente con la región de Capadocia, conocida en el mundo por sus vuelos al amanecer sobre paisajes de formaciones rocosas que parecen sacados de un cuento de hadas. Cada día, cientos de globos llenan el cielo ofreciendo una experiencia inolvidable y todos los años se celebra un festival internacional de globos.

Tan grande es su atención, que un pueblo cercano a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) vivirá su propio festival de globos, que ya viene realizándose en distintos puntos de la Argentina desde que arrancó el año. Se trata de "Buenos Aires Flota 2025", y se presenta como una oportunidad para hacer una escapada de fin de semana.

¿Cuándo y dónde será Buenos Aires Flota 2025?

El festival se realizará el próximo 1 de noviembre en la ciudad de Mercedes, ubicada a unos 105 kilómetros al oeste de CABA, y es organizado por Flota Tour. Tendrá lugar en el Parque Nuevo, por lo que se convertirá en un espacio de espicentro para la diversión de familias, que podrán presenciar este increíble espectáculo. Además, habrá opciones gastronómicas con la presencia de food trucks y un jardín de cerveza. En caso de presentarse condiciones meteorológicas desfavorables, el evento se reprogramará para el 2, 15 o 16 del mismo mes.

La actividad principal del evento empezará a las 17 con el desfile de paramotores, seguido por el inflado de los globos aerostáticos a las 18:00, aunque este último está sujeto a las condiciones climáticas. Hacia la noche, se dará la "Night Glow", un show visual donde los globos se iluminarán al ritmo de la música y las luces, con la participación de DJs en vivo. A las 21 cerrará el festival con la presentación de la banda destacada.

¿Cuánto sale la entrada a Buenos Aires Flota 2025?

Las entradas se puede comprar a través de la web de ticketek.com.ar. El valor del pase general es de $ 15.000 por persona en la preventa individual más el cargo por servicio, o el pack familiar de cuatro entradas por un valor de $ 40.000 más el cargo por servicio. Este pase incluye el acceso a todas las actividades, desde los shows en vivo hasta los paseos temáticos y el espectáculo de globos. Los menores de 0 a 4 años ingresan sin cargo.

Además de estos pases, hay otro de $ 45.000 para un sector especial que incluye carpas, livings y una vista privilegiada del parque de globos. También brinda acceso a degustaciones de productos de sponsors, baños privados y una barra especial.

Entre las atracciones que tendrá el evento, habrá un espacio de fotografía, drone vision y la posibilidad de ingresar al interior de los globos para una experiencia inmersiva. Por otro lado, los organizadores resaltaron que no se realizarán vuelos libres.

Programa de Buenos Aires Flota 2025