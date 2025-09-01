Escapada de "cuento de hadas": la ciudad que está a 50 kilómetros de Buenos Aires y tiene la Fiesta Nacional de la Flor.

A tan solo 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra una ciudad ideal para quienes busquen hacer una escapada de "cuento de hadas". Este lugar celebra anualmente la Fiesta Nacional de la Flor, convirtiéndose en un punto turístico para conectar con la naturaleza y disfrutar de una jornada diferente en familia.

Se trata de Belén de Escobar, la ciudad ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Este año se celebra la edición número 62° de esta fiesta que, a diferencia de otros años, se realizará la primera semana de octubre. En el año del girasol, esta fiesta tiene fecha confirmada para el 4 hasta el 12 de octubre inclusive.

Aunque tradicionalmente esta fiesta se celebraba junto al inicio de la primavera, esta vez se corrió por cuestiones organizacionales y durará un total de 9 días. A lo largo de estas jornadas se podrá ver el desfile de los carruajes ambientados con flores, ver los arreglos de los cultivadores y comprar semillas o bulbos para poder plantar en jardines propios.

La entrada general tendrá un valor de $10.000 para mayores de 10 años. Los vecinos del partido de Escobar podrán acceder con una entrada de $8.000, mientras que los menores de 10 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito. En cuanto a horarios, el predio abrirá sus puertas de 9 a 19 de domingo a jueves, y de 9 a 20 los viernes y sábados.

Cómo llegar a Escobar desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Escobar es sencillo y rápido. En auto, se puede tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Campana y salir en el ramal Escobar, con un tiempo de viaje aproximado de 40 a 50 minutos según el tránsito. Otra opción es viajar en colectivo, ya que varias líneas como la 60 y la 194 conectan directamente con el partido. También se puede optar por el tren Mitre, ramal Villa Ballester–Zárate, que tiene paradas en Belén de Escobar, facilitando el acceso al corazón de la ciudad.