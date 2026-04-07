Le dieron un nuevo cargo a la funcionaria de Milei encargada de investigar el caso $Libra

La doctora María Florencia Zicavo, quien hasta fin de marzo era la encargada de investigar el caso $Libra dentro del Gobierno, fue ahora designada como la nueva síndico del PAMI, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La designación de Zicavo se conoció a través del Decreto 220/2026 sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI. De este modo, la flamante funcionaria tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.

Sin embargo, lo cierto es que Zicavo no cumplió su función de investigación interna en el Ministerio de Justicia, donde fue la encargada de investigar la criptoestafa Libra durante más de un año.

El fracaso de Zicavo en la investigación del caso Libra

A fines de febrero de 2025, unos diez días después del estallido del escándalo por el posteo de Javier Milei sobre el criptoactivo, el Gobierno había oficializado la designación de la entonces jefa de Asesores del Ministerio de Justicia como encargada de determinar si hubo “irregularidades o hechos de corrupción” en la promoción de Javier Milei a la criptomoneda $LIBRA.

Zicavo fue designada en la cartera de Justicia el 23 de mayo de 2024 como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministro y, pese a que mantuvo un perfil reservado, coescribió el libro Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino que fue declarado de interés por la Legislatura porteña. También dictó un taller online en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), titulado “El derecho migratorio en tiempos de COVID-19. El derecho a circular y las medidas de emergencias”.

La funcionaria tuvo la tarea de recabar información relacionada al criptoactivo, y “colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”.

Sin embargo, Zicavo, que actuaba como mano derecha del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, presentó su renuncia al cargo de titular de la Unidad Gabinete de Asesores a poco más de diez días de la llegada de Juan Bautista Mahiques como titular de la cartera y tras nuevas revelaciones de la criptoestafa que comprometen al Gobierno.

Pese a que Zicavo no cumplió con la tarea que le fue encomendada en el Ministerio de Justicia, poco más de dos semanas después de su renuncia a esa cartera fue premiada con un nuevo cargo político dentro de la estructura del PAMI.