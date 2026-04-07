Un periodista de ESPN humilló a Javier Milei a micrófono abierto: "Thatcher"

Un periodista de ESPN humilló en vivo al presidente Javier Milei con su opinión en pleno ciclo deportivo de la señal de Disney. Mientras analizaba junto a sus compañeros uno de los partidos correspondientes a la Primera Nacional, el conductor no mencionó al mandatario, pero sí dejó en claro su opinión con respecto a lo que piensa y alguna vez declaró en referencia a Margaret Thatcher. Por supuesto, sus dichos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

Quien rompió el silencio y hasta mencionó a la ídola de Milei fue Pablo Ferreira, quien estuvo al frente de F Nacional, programa en el que repasan todo lo que sucede en la segunda categoría del fútbol argentino. El tema en cuestión fue el cruce entre Midland y Temperley por la octava fecha del campeonato en la que empataron 0 a 0 en cancha del "Funebrero". Los clubes mencionados se unieron en el homenaje a los Héroes de Malvinas y Ferreira no dudó en hablar sobre ello con un palazo al presidente.

Pablo Ferreira, periodista de ESPN, humilló en vivo a Milei por su fanatismo por Margaret Thatcher

"Por supuesto, acá también el homenaje. Las Malvinas son argentinas, lo pensamos todos. Y no, no. Margaret Thatcher no es la ídola de nadie... de nadie en sus cabales. Pero bueno", esbozó el periodista en vivo haciendo referencia a lo que alguna vez expresó el mandatario acerca de la ex Primera Ministra británica, cuyas acciones derivaron en la posterior guerra.

¿Qué dijo Milei sobre Thatcher?

"En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fueron Reagan y Churchill, y otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo... Lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda", expresó Milei al ser consultado por Sergio Massa en pleno debate presidencial de 2023 sobre si Thatcher era su "ídola". Además, antes también la calificó como una "estadista brillante".

Quién fue Thatcher

Apodada "la Dama de Hierro", es recordada por su fuerte liderazgo y políticas neoliberales durante su tiempo como primera ministra del Reino Unido, cargo que ocupó desde 1979 hasta 1990. Su gobierno se caracterizó por una firme oposición al comunismo, la privatización de empresas estatales, la reducción del poder de los sindicatos y una política económica de fuerte austeridad. La Guerra de Malvinas fue un conflicto que marcó profundamente a Argentina y al Reino Unido, y vio en Margaret Thatcher una figura decisiva.

Ella, como Primera Ministra en ese momento del Reino Unido, decidió responder militarmente a la toma de Puerto Argentino (o Stanley según los británicos) el sábado 3 de abril, dando inicio así a la Guerra de Malvinas. Dentro de ese conflicto, el hundimiento del Buque General Belgrano, ordenado por Thatcher, es quizás el acto más controvertido y doloroso en toda la guerra.

Quién fue Margaret Thatcher

Este ataque, que resultó en la pérdida de 323 vidas argentinas, es considerado por muchos como un punto de inflexión. La decisión de Thatcher no solo cambió el curso del conflicto, sino que también generó un amplio debate sobre las reglas de la guerra y la ética en el contexto de conflictos armados. Esto se debe a que el ataque sobre el buque argentino se dio por fuera de la zona de combate delimitada a inicios del conflicto, lo que convierte a este hundimiento en un crimen de guerra que todavía hoy sigue siendo debatido y repudiado.