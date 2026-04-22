En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni avanzaron nuevas declaraciones clave ante la Justicia. El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito y le financió al jefe de Gabinete más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares "por fuera" de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Feijoo declaró durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. El hombre había sido señalado por la escribana Adriana Mónica Nechevenko como quien habría estructurado la operación de venta. Si esto se confirma, el monto que el testigo afirma haber pactado representa la existencia de un pago no declarado; es decir, dinero que circuló fuera del sistema legal y del control de los organismos de recaudación.

De acuerdo con lo reconstruido en la causa, Feijoo habría actuado como nexo entre las partes involucradas: su madre, Beatriz Viegas, la jubilada Claudia Sbabo y el propio Adorni. La operación se cerró con la escrituración del departamento por US$230.000. De ese total, US$30.000 habrían sido abonados en efectivo, mientras que los US$200.000 restantes se pactaron en cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

El jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses. Según detalló Noticias Argentinas, Feijoo declaró al fiscal que al final bajó drásticamente sus pretenciones iniciales y le vendió el inmueble de la calle Miró casi al costo porque le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”.

El ex futbolista Hugo Morales fue el anterior dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas, quienes pagaron US$200.000 en partes iguales. En su declaración, bajo juramento, Feijoo profundizó sobre las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, y sostuvo que él se hizo cargo de pagar todas las obras: según detalló, le costaron 65.000 dólares y ese monto extra por fuera del valor de escrituración fue el que acordó con el jefe de Gabinete, quien se lo devolvería cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio de Parque Chacabuco.

Feijoo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo de compra-venta para sacar diferencia. Testimonios previos indicaron que el hombre mantendría una relación de amistad con Adorni debido a que sus hijos van al mismo colegio, factor que habría sido determinante para la "confianza" que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

Revelan que el inmueble de Caballito se vendió a un precio mucho menor al del mercado

Los propietarios de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento del funcionario declararon ante la Justicia y pusieron en duda el valor de la transacción que fue informado oficialmente. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes, según señalaron fuentes judiciales a El Destape, ratificaron que el inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a US$375.000. Este monto supera en US$145.000 los US$230.000 que fueron consignados en la operación realizada por Adorni.

Durante su exposición, los testigos también remarcaron que el departamento había sido remodelado, lo que incrementaba su valor dentro del mercado inmobiliario. Según declararon ante la Justicia, si tuvieran que publicar el departamento lo cotizarían en US$ 345.000. Este punto resulta clave para la investigación, ya que refuerza la hipótesis de que el precio declarado podría no reflejar el valor real del bien. Además, Rucci calificó como “poco frecuente” la modalidad de pago utilizada en la operación: 12 cuotas sin interés. Según explicó, este tipo de financiación no es habitual en el sector, lo que despierta interrogantes sobre las condiciones en las que se concretó la compra.

La investigación continuará en los próximos días con nuevas declaraciones que podrían aportar más detalles sobre las operaciones inmobiliarias vinculadas al entorno de Adorni. El miércoles 6 de mayo será la declaración judicial de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. Mientras que la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.