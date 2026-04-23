Una distopía que te hará replantearla vida: de qué va la película que es furor en Paramount Plus

Una película distópica arrasa en Paramount Plus.

Paramount Plus tiene en su catálogo una película distópica que arrasa en reproducciones. Dirigida y producida por Edgar Wright, el filme distópico The Running Man (2025) representa la segunda traslación al cine de la novela homónima de Stephen King.

Con un guion coescrito por Wright y Michael Bacall, esta versión se distancia de la adaptación de 1987 para ofrecer una nueva mirada a la historia, protagonizada por un elenco que incluye a Glen Powell, Josh Brolin, Katy O'Brian y William H. Macy, entre otros. La producción de Paramount Pictures tuvo su estreno mundial en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el 5 de noviembre de 2025.

Hasta la fecha, el filme ha recaudado 69,4 millones de dólares a nivel global frente a un presupuesto de 110 millones, recibiendo una recepción diversa por parte de la crítica especializada. La trama se sitúa en un futuro cercano donde Estados Unidos se encuentra bajo el control de la Red, un conglomerado de medios autoritario que utiliza la telerrealidad violenta para distraer a una población sumergida en la pobreza.

El eje central es el programa The Running Man, un concurso donde los participantes deben sobrevivir 30 días para obtener un premio de mil millones de dólares. Bajo la constante persecución de ciudadanos comunes y de cinco cazadores profesionales liderados por Evan McCone, los "corredores" inician la competencia con una ventaja de doce horas y mil dólares.

The Running Man.

La dinámica del juego les exige filmarse diariamente para mantener su elegibilidad, convirtiendo su lucha por la supervivencia en un espectáculo masivo y letal diseñado por el régimen para perpetuar su poder. En septiembre de 2025, se confirmó que la banda sonora de la película fue compuesta por Steven Price.

Este anuncio ratificó la continuidad de una colaboración creativa de larga data entre el compositor y el director Edgar Wright. Price ya había trabajado bajo las órdenes de Wright en proyectos anteriores de gran repercusión, como The World's End (2013), Baby Driver (2017) y Last Night in Soho (2021).

Elenco de The Running Man