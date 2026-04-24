Un famoso periodista argentino bancó a Dante Gebel: "Acá tenés un soldado para dar batalla"

El apoyo que recibió el pastor Dante Gebel.

El periodista deportivo Pablo Carrozza sorprendió con una encendida defensa hacia Dante Gebel, durante su participación en Carnaval Stream. Carrozza dejó una serie de definiciones sobre el pastor y conferencista que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En medio de un intercambio, Carrozza lanzó una declaración directa que sorprendió al resto de a mesa: “Dante Gebel: acá tenes un soldado para dar batalla”, dijo sin dejar claro si se trataba de un chiste o de una afirmación concreta.

Lejos de quedarse en una simple mención, el periodista redobló la apuesta y agregó: ”Voy a militar a Dante Gebel”, generando sorpresa entre los presentes y quienes seguían el programa en vivo.

En ese contexto, también hizo referencia a su propia identidad religiosa, aunque aclaró que eso no condiciona su admiración: ”Apostólico, católico, romano. Pero no importa la religión, Dante Gebel”. Carrozza continuó destacando al pastor: ”Es muy inteligente Dante Gebel”.

De radical a seguidor del pastor

Lejos de abandonar el tema Carrozza volvió a referirse a sí mismo y a su posicionamiento ideológico para reforzar su mensaje: “Dante Gebel: te lo dice alguien y que es radical. Que se fue del radicalismo. Ahora seria un radical K.”

Finalmente, el periodista cerró su intervención con una frase que sintetizó el espíritu de toda su participación y que rápidamente se viralizó: ”Radical, de Cristina y Dantegebelista”, cerró el periodista entre risas con sus compañeros.

Las menciones sobre Dante Gebel vienen aumentando en los últimos días ya que se rumorea que el pastor se postulará para las próximas elecciones presidenciales.