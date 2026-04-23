Alerta en la política: una encuesta favorece a los outsiders

Una consultora privada reveló que el 62,4% de los argentinos encuestados quiere la presencia de un candidato nuevo que "no esté vinculado con ninguno de los partidos acutales" para las elecciones presidenciales de 2027. Además, seis de cada 10 rechazó darle un voto a Javier Milei para su reelección.

El estudio realizado por Zuban Córdoba del 1 al 3 de abril pasado dio una caída en la aprobación del gobierno de Milei y arrojó una marcada demanda de figuras nuevas o "outsiders" del escenario político actual argentino. Fueron encuestadas 2.200 personas mayores de 16 años.

"Nivel de acuerdo con la siguiente frase: Argentina necesita un candidato nuevo que no esté vinculado con ninguno de los partidos actuales", planteó la consultora a los encuestados. A esta pregunta, el 62,4% contestó que sí, muy por encima del 24,5% que dijo estar en desacuerdo. Por su parte, un 12,9% respondió no saber.

Este alto número a favor de una nueva figura se conoce a un año y medio de las elecciones 2027 y luego de la mitad del mandato de Milei, un economista que llegó a la Casa Rosada luego de hacerse conocido por sus apariciones televisivas y en redes sociales, donde también construyó un perfil de oustsider del armado de la política tradicional.

Sube el rechazo a Milei

Por otro lado, Zuban Córdoba también indagó por el grado de adhesión del Gobierno Nacional y las chances de Milei de ser reelegido. "Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿Ud. votaría por la reelección de Javier Milei?", preguntó. Un 60,7% rechazó votarlo, el doble del 29,4% que sí lo haría. En tanto, el 9,9% indicó no saber.

Sobre la disminusión del respaldo al Presidente, el informe constató que un 47,7% de argentinos dejaron de apoyarlo por la "situación económica". Un 18,9% se inclinó por las "promesas incumplidas" y un 12,7% por el "aumento de la corrupción".

Además, la consultora preguntó si los electores optarían por un "espacio de centro que sea más moderado" a la hora de elegir al próximo presidente. Un 46,5% de los encuestados se sintió representado por esa idea, mientra que un 28,5% dijo no saber. En tanto, hubo un 25,1% que estuvo en desacuerdo con la moderación.