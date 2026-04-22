Otro argentino fue detenido en Brasil por racismo: insultó a una trabajadora de aplicaciones

Tras el escándalo con la abogada Agostina Páez, otro argentino fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, acusado de racismo contra una trabajadora de aplicación para delivery.

El hombre fue identificado como José Luis Haile, de 67 años, y se encuentra con prisión preventiva. Todo comenzó cuando se encontraba en la fila del supermercado Mundial, en Copacabana, y comenzó a quejarse por las demoras en la caja con una repartidora que estaba retirando cuatro pedidos.

Según medios brasileños, Haile intentó callar varias veces a Samara Rodrigues de Lima (23), quien intentaba hacer sus trabajos. Ella pidió que no la callara y el hombre le respondió dos veces con la expresión "negra puta". Este episodio ocurrió este lunes y fue otro argentino el que denunció lo que había pasado.

El hombre fue detenido y afrontó una audiencia judicial este martes, donde se le dictó prisión preventiva. A diferencia de Páez, Haile reside en Brasil desde hace dos años, según contó a la policía. Al momento de efectuarse la injuria racial contra Rodrigues de Lima, el acusado vestía una camiseta de fútbol de Brasil con el 10 en la espalda.

"Empecé a enfadarme con él y lo llamé cobarde porque habló en voz baja durante el insulto racista. En ese momento, estaba muy nerviosa y enfadada. No me esperaba que esto sucediera y esperaba un poco más de apoyo del personal del supermercado, pero los guardias de seguridad no hicieron nada. Volví al trabajo este miércoles. Ayer no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir”, detalló Samara con el medio O Globo.

El denunciante

"Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas; de lo contrario esto nunca terminará", explicó al medio citado el albañil Juan Esteban García, el denunciante.

García decidió intervenir porque vio "muy vulnerable" a la joven y pensó que "era lo correcto". Según recopiló el medio citado, Haile comparte videos y fotos de su vida en Río de Janeiro, y en varias publicaciones se lo ve trabajando como vendedor ambulante, con un "changuito" decorado con la camiseta de Boca.

Quién es el detenido

Oriundo de La Plata, se hace apodar "El Puma" y tiene antecedentes en Argentina que se remontan a junio de 2018: fue acusado de haber golpeado y lesionado gravemente a un arbolito dos años antes.

"Copacabana te amo!! Gracias al 'Tabajaras' y toda su gente por el afecto y respeto que me brindan día a día. ¡Inigualable! El Puma es carioca", había escrito en un posteo de Facebook.