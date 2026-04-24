El cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada y la restricción de acceso a los cronistas acreditados, dispuesta por el gobierno de Javier Milei y fundamentada en una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal de cronistas integrantes de TN, desencadenó una reacción masiva en redes sociales y en el ecosistema de medios, incluso los más cercanos al experimento libertario.

Según una encuesta de la consultora Enter Comunicación, en apenas 24 horas, la conversación sobre el cierre de Casa Rosada alcanzó a 8 millones de personas, impulsada por 53.000 menciones generadas por más de 31.000 usuarios únicos. El análisis monitoreó las redes sociales X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y los datos muestran que el tema trascendió rápidamente el ámbito periodístico para convertirse en una preocupación ciudadana generalizada.

El sentimiento de la conversación fue contundente: el 67% de las menciones fue negativo, el 18% positivo y el 15% neutral. En otras palabras, por cada usuario que apoyó la medida, más de tres la rechazaron.

Por qué rechazaron la medida

Dentro del universo de menciones negativas, el informe identificó cuatro ejes que explican el malestar. El más potente fue la comparación con la dictadura, que concentró el 35% de las menciones críticas. La idea de que "ni en dictadura" se cerró la sala de prensa se repitió de forma casi sincrónica en miles de publicaciones, instalando una narrativa de excepcionalidad histórica que golpea directamente la legitimidad democrática de la medida.

El segundo eje fue el de la contradicción con el discurso libertario, con el 30% de las menciones negativas. Los usuarios percibieron una inconsistencia fundamental entre la doctrina de la libertad que predica el gobierno y la restricción concreta del acceso a la información pública. La pregunta que se repitió fue simple y demoledora: ¿cómo un gobierno que se define libertario cierra la prensa?

El tercer eje, con el 20% de las menciones negativas, fue el factor Peter Thiel. La coincidencia del cierre con la presencia del empresario tecnológico estadounidense en Casa Rosada alimentó sospechas de opacidad y teorías sobre acuerdos que el gobierno habría querido mantener fuera del ojo periodístico.

El cuarto eje, con el 15% restante, cuestionó la proporcionalidad de la denuncia, sugiriendo que el argumento del espionaje fue un pretexto para una decisión política tomada de antemano.

Revanchismo digital y soberanía

El sector que respaldó la medida, concentrado en el núcleo duro del oficialismo, la celebró como un acto de soberanía y de ordenamiento institucional. Para este grupo, la detección de dispositivos de grabación oculta justificó plenamente la acción de la Casa Militar. Y hubo además un componente de revanchismo digital: parte de los usuarios festejó lo que consideró el fin de los privilegios de la prensa tradicional.

Las tendencias que dominaron X

El impacto en la red X fue igualmente notable. Se posicionaron 10 palabras clave distintas dentro de las principales tendencias de Argentina. "Casa Rosada" fue la más alta, manteniéndose en el puesto número 1 durante más de 18 horas consecutivas. "Geuna", en referencia a la periodista Luciana Geuna —denunciada penalmente por la Casa Militar por haber realizado grabaciones en áreas comunes de la sede presidencial—, llegó al puesto 4 y se mantuvo en tendencia por más de 24 horas.

También se posicionaron "Peter Thiel", "Casa Militar", "FOPEA", "Laje", "Casa de Gobierno", "Espionaje", "Ni Videla" y "Queremos preguntar", esta última en referencia a la consigna que Jorge Lanata usó durante el kirchnerismo para reclamar acceso presidencial, resignificada ahora por el peronismo para señalar que en aquel entonces al menos podían intentar preguntar.

El análisis de Enter Comunicación concluye que el cierre de la sala de prensa representó el punto de mayor fricción institucional entre el Poder Ejecutivo y los medios desde el inicio de la gestión, y que la narrativa de censura logró dominar la conversación social por amplio margen frente a la justificación oficial de seguridad nacional.