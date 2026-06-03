El aplaudido anuncio de AMD que te permite estirar la vida útil de tu PC por años

En 10 años se vendieron más de 100 millones de procesadores Ryzen.

AMD aprovechó el escenario de Computex 2026 para realizar un anuncio que busca reforzar la confianza de los usuarios de PC: la empresa confirmó que la plataforma AM5 seguirá recibiendo soporte y nuevos procesadores hasta 2029. La noticia llega mientras la compañía celebra una década de vida de AM4, uno de los sockets más exitosos y longevos de la industria.

La estrategia apunta a ofrecer una mayor vida útil a las plataformas de escritorio, permitiendo que los usuarios puedan actualizar sus procesadores sin necesidad de reemplazar toda la computadora. Según destacó la empresa, este enfoque se convirtió en uno de los principales diferenciales de AMD frente a otras alternativas del mercado.

Diez años de AM4 y más de 100 millones de procesadores vendidos

Presentada originalmente en 2016, la plataforma AM4 se transformó en una de las más populares entre entusiastas, gamers y creadores de contenido. AMD señaló que, a lo largo de estos diez años, se vendieron más de 100 millones de procesadores Ryzen compatibles con este socket.

Para conmemorar el aniversario, la compañía anunció el lanzamiento de una edición especial del procesador Ryzen 7 5800X3D, uno de los modelos más reconocidos dentro de la familia Ryzen gracias a su tecnología 3D V-Cache y su rendimiento en videojuegos.

AMD remarcó que el éxito de AM4 estuvo respaldado por una amplia compatibilidad entre generaciones de procesadores y placas madre, una característica que permitió a muchos usuarios actualizar sus equipos de forma gradual y con una inversión menor.

La estrategia apunta a ofrecer una mayor vida útil a las plataformas de escritorio.

AM5 seguirá evolucionando durante los próximos años

Además de celebrar el legado de AM4, la empresa confirmó que la plataforma AM5 continuará recibiendo soporte hasta 2029. Esto implica que los usuarios que hoy invierten en una motherboard AM5 tendrán acceso a futuras generaciones de procesadores Ryzen durante varios años más.

Durante Computex 2026, AMD también presentó nuevos modelos para ambas plataformas, demostrando que continuará ofreciendo opciones tanto para quienes ya utilizan AM4 como para aquellos que migraron a AM5.

La compañía destacó que su objetivo es mantener una hoja de ruta previsible y estable para los usuarios de PC de escritorio. Con esta decisión, AMD busca extender una filosofía que ya le dio buenos resultados con AM4: ofrecer plataformas duraderas que permitan actualizar el hardware sin reemplazar por completo el sistema.

De esta manera, AMD refuerza su compromiso con la comunidad de usuarios y fabricantes de PC, apostando por ciclos de actualización más largos y una mayor compatibilidad entre generaciones de procesadores.