Anthropic y el bufete de abogados Freshfields desarrollarán herramientas jurídicas con IA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Anthropic se ve en esta ilustración

El bufete internacional Freshfields y la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunciaron ‌el jueves que firmaron ‌un acuerdo para desarrollar nuevas herramientas, en un contexto en que los grandes bufetes buscan cada vez más integrar la IA generativa en sus servicios jurídicos.

Freshfields, de Londres, colaborará con el equipo jurídico de Anthropic para desarrollar aplicaciones ​de IA destinadas ⁠a los servicios jurídicos, informó el bufete ‌en un comunicado.

El bufete, que cuenta con ⁠más de 2.800 abogados, ⁠también tendrá acceso anticipado a los futuros modelos y productos de Anthropic como parte del acuerdo. No ⁠se han revelado los términos financieros.

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Anthropic, en ​un comunicado, calificó la colaboración ‌como su "asociación más importante con ‌un bufete de abogados hasta la fecha". ⁠Un portavoz de Freshfields no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el acuerdo.

Los grandes bufetes de abogados se han convertido ​en ‌una base de clientes clave para los productos de IA, que pueden agilizar la investigación jurídica y la redacción de contratos y documentos judiciales.

Dos startups que desarrollan ⁠productos de IA para abogados, Legora y Harvey, han alcanzado valoraciones de miles de millones de dólares en los últimos meses.

Thomson Reuters, empresa matriz de Reuters, también comercializa herramientas de IA centradas en el ámbito jurídico, entre ellas CoCounsel, que usa tecnología ‌de Anthropic y de otras empresas de IA.

Freshfields dijo el jueves que es "una de las primeras en adoptar y probar" la versión más reciente de CoCounsel que, según Thomson Reuters, ha sido rediseñada ‌para ofrecer un razonamiento y una fiabilidad mejorados.

En un correo electrónico en respuesta a una solicitud de comentarios ‌de Reuters, ⁠un portavoz de Thomson Reuters dijo que Freshfields es un "socio valioso" y uno ​de los primeros innovadores en la aplicación de la IA al trabajo jurídico.

Con información de Reuters