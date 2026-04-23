De Taylor Swift a Bad Bunny: quiénes son los artistas más escuchados de los últimos 20 años

A dos décadas de su creación, Spotify decidió mirar hacia atrás y revelar qué artistas, discos y canciones dominaron el oído del mundo desde el nacimiento del streaming. El resultado no solo funciona como ranking, sino como una radiografía cultural de cómo cambió la música en los últimos 20 años.

Encabezando la lista aparece Taylor Swift, una figura que logró atravesar generaciones y formatos, consolidándose tanto en ventas físicas como en la era digital. Detrás suyo, el fenómeno del trap latino Bad Bunny confirma el crecimiento del español como idioma dominante en el consumo global. Completa el podio Drake, uno de los artistas más influyentes del streaming desde sus inicios.

El ranking continúa con nombres que marcaron la última década: The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran y Justin Bieber, entre otros. También aparecen figuras clave del hip hop como Eminem y Kanye West, junto a nuevas generaciones como Billie Eilish.

Según datos de la propia plataforma, estos rankings se construyen a partir de miles de millones de reproducciones acumuladas desde su lanzamiento en 2008, lo que convierte al streaming en uno de los termómetros más precisos del consumo musical actual. De acuerdo con informes de la IFPI, el streaming ya representa más del 65% de los ingresos globales de la industria musical, un cambio radical respecto a comienzos de los 2000, cuando dominaban los CDs.

Cuáles fueron las canciones y discos más escuchadas de los últimos 20 años

Si hay una canción que simboliza la era streaming es Blinding Lights de The Weeknd, que encabeza el ranking histórico. Lanzada en 2019, logró mantenerse durante años en playlists y rankings, demostrando el poder de la repetición en plataformas digitales. Le siguen hits como Shape of You de Ed Sheeran y As It Was de Harry Styles, junto a fenómenos virales como Heat Waves, que creció lentamente gracias a redes sociales como TikTok.

La lista también deja ver un fenómeno particular como las canciones que resurgen años después de su lanzamiento, como Sweater Weather o I Wanna Be Yours, impulsadas por nuevas generaciones.

En cuanto a discos, el más escuchado en la historia de la plataforma es Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, un trabajo que redefinió el alcance global del reggaetón. Le siguen Starboy y ÷ (Divide). También aparecen discos generacionales como SOUR de Olivia Rodrigo o AM de Arctic Monkeys, que muestran cómo conviven distintas escenas dentro del ecosistema digital.

El éxito de estos artistas no puede entenderse sin el cambio estructural que trajo el streaming. Plataformas como Spotify no solo democratizaron el acceso a la música, sino que también modificaron los hábitos de consumo con las playlists, recomendaciones algorítmicas y escucha personalizada reemplazaron al viejo modelo de álbum físico.

Hoy, más de 600 millones de usuarios en todo el mundo utilizan servicios de streaming, según cifras actualizadas de la propia compañía, lo que explica por qué estos rankings reflejan con tanta precisión el pulso global.