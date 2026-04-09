Cuánto sale Spotify Premium en abril 2026: el precio de cada plan

Aumento de Spotify en abril

En abril Spotify mantiene vigentes en la Argentina los valores actualizados de sus planes Premium, en línea con la estrategia global de la compañía de revisar tarifas para sostener su crecimiento y financiar nuevas inversiones tecnológicas.

La plataforma ajustó sus precios en los últimos meses y hoy ofrece distintas opciones según el tipo de usuario, con valores diferenciados para uso individual, estudiantes y planes compartidos.

Aumento de streaming en abril

Precios de Spotify en abril de 2026

Los valores mensuales actuales en Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual Qué incluye Individual $3.299 Cuenta Premium personal, sin anuncios, reproducción ilimitada, posibilidad de cancelar en cualquier momento y opción de pago mensual o único Estudiantes $1.799 Cuenta Premium con descuento, requiere verificación de condición de estudiante, pago mensual o único y cancelación flexible Dúo $4.399 Dos cuentas Premium para personas que viven en el mismo domicilio, sin anuncios y con funciones compartidas Familiar $5.499 Hasta 6 cuentas Premium, controles parentales, opción de crear perfiles para menores de 13 años y acceso a funciones familiares

Estos precios aplican para usuarios que abonan el servicio en pesos, ya sea con tarjeta de crédito, débito u otros medios digitales.

Qué hay detrás de los aumentos

Desde la compañía explican que la actualización de tarifas responde a la necesidad de continuar invirtiendo en mejoras del servicio. Entre los principales ejes se destacan:

Desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Optimización de los sistemas de recomendación personalizada.

Expansión del catálogo de audiolibros, especialmente en español.

Además, el ajuste se da en un contexto de fuerte competencia dentro del mercado de streaming musical, donde otras plataformas comienzan a ofrecer nuevas funcionalidades sin costo adicional. Spotify informó que los usuarios reciben una notificación por correo electrónico con los nuevos precios y la fecha de entrada en vigencia según cada cuenta. Desde ese momento, el valor actualizado se aplica automáticamente en la siguiente facturación.

Cuánto cuesta Spotify en abril

Cuánto cuesta Youtube Music en Argentina

Según informó YouTube Premium, los precios base en Argentina son de $3.399 mensuales para el plan individual y $6.799 para el plan familiar, que permite hasta cinco integrantes. Sin embargo, aunque los valores estén expresados en pesos, se trata de consumos en moneda extranjera. Por eso, al momento del pago se aplican impuestos como el IVA, la percepción a cuenta de Ganancias y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos. En conjunto, la carga impositiva alcanza el 53% (o el 51% en el resto del país), tras la eliminación del impuesto PAIS.

De esta manera, el costo final estimado de YouTube Premium en Argentina se eleva a unos $5.200 por mes para el plan individual y alrededor de $10.402 mensuales para el plan familiar.