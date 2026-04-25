El Gobierno dice que la crisis económica es “psicológica”, Milei no habla con Caputo y la tierra arrasada que espera Thiel

"Está paranoico", es una de las frases más repetidas en las últimas semanas en Casa Rosada sobre el Presidente de la Nación. Se pronunció durante el episodio de la supuesta investigación de infiltración rusa. Y se volvió a expresar ahora con el informe de TN con filmaciones en los pasillos de Balcarce. Javier Milei está atravesando un mal momento. Ya habla poco y nada con sus ministros. En el último mes casi no cruzó mensajes con Luis Caputo, su ministro de Economía que fue noticia el fin de semana pasado por la revelación de una acalorada discusión en una reunión de mesa política con la hermanísima Karina Milei.

El Gobierno está roto en mil pedazos. No hay un libertario conforme con el andar de la administración. Todas las tribus se celan, se operan, se maldicen y se agravian. El golpe que terminó de romper la copa de cristal fue el caso Adorni, que Milei salió torpemente ayer a defender, sin que nadie lo siguiera, porque el juez Daniel Rafecas cerró la causa por el viaje de él con su esposa a Nueva York con la comitiva oficial. Estaba al caer esa resolución, era la que menos daño le hacía. Aún le queda abierta al exvocero la causa gigante por enriquecimiento ilícito: el vuelo privado con su amigo Marcelo Grandio y los departamentos con las jubiladas.

En Casa Rosada reconocen que el caso Adorni con la economía marchando bien no iba a tener ningún tipo de impacto. Dan cuenta, como pocas veces, de que la economía libertaria está en problemas.

Sin embargo, en el Gobierno creen que la crisis económica se debe a "un daño psicológico", según le relató esta semana una persona clave de Rosada a El Destape. En parte por la oposición, por otro lado por las internas y otro por el rol del periodismo. Milei y una parte del Gobierno están convencidos de que "la gente no está mal sino que los medios le hacen cree que está mal". Y que ese hecho genera crisis y malestar en las calles. El Presidente responsabiliza, sobre todo, a los medios que él antes consideraba aliados, como La Nación, en papel y en TV.

Por eso, el Presidente entró en cólera contra los dueños de los medios. Entre ellos, el de LN, Fernán Saguier, a quien pidió echar periodistas de su medio y el titular de La Nación se negó. Fue echado de la quinta de Olivos en medio de un ataque de furia de Milei, según revelaron los periodista Roberto Navarro y Sebastián Lacunza.

Esta práctica ya se convirtió en un deporte para Milei: hablar, por teléfono, WhatsApp o cara a cara, con dueños de medios y pedirles la cabeza de algunos periodistas. Saguier no fue el único. Hay más y de muy buena relación con Milei. Según supo El Destape, algunos de esos empresarios lo escucharon, le dieron el OK pero no accionaron luego con los pedidos del mandatario. Esos periodistas siguen en sus lugares de trabajo. A veces Milei da algunas pistas y en X se queja públicamente de ellos. Un apriete que tiene destino para más arriba.

Milei está sacado. Está peor que nunca, reconocen quienes lo ven asiduamente. Pasa muchas horas de encierro. Ve a muy poca gente. Lleva una vida demasiado solitaria y casi nula familiarmente. Se habla poco con sus ministros. Según pudo averiguar El Destape, en este último mes casi no cruzó mensajes con Toto Caputo. Y el enfrentamiento con su hermana, revelado por el diario La Nación y confirmado luego por fuentes del Gobierno a El Destape, generó una explosión interna. La filtración de ese hecho despertó una caza de brujas interna. ¿Será esa una de las causas del cierre de la Sala de Prensa de Casa Rosada?

Mientras, el estandarte de la "AntiDemocracia" Peter Thiel se paseó por la Rosada junto a Milei. Dos semanas antes se había reunido el dueño de Palantir con Santiago Caputo. Ambos están de acuerdo en que el mundo necesita ser reseteado. "Que haya tierra arrasada, como en la película Soy Leyenda", ejemplificaron a El Destape sobre las ideas que anduvieron dando vueltas en ese encuentro del lunes 13 de abril con el asesor de Milei.

Soy Leyenda (del año 2007) está protagonizada por Will Smith. Cuenta una historia postapocalíptica sobre el fin de la humanidad por un virus. Un virólogo, último humano inmune en Nueva York, sobrevive con su perra Sam, encuentra una cura y logra salvar antes de morir a dos humanos que encontró y les permite ir hacia una nueva colonia. Es la idea de Thier y también de Caputo: hacer un mundo nuevo de entre los escombros después de la tierra arrasada.