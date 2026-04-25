Cambian los colectivos en el AMBA: la UBA advierte que circulan hasta un 40% menos y revela por qué

En medio de una crisis económica arrolladora, en las últimas semanas, los argentinos comenzaron a experimentar problemas para transportarse hacia sus lugares de trabajo debido a una notable reducción de la frecuencia de los colectivos. Un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que circulan hasta un 40% menos de autobuses por el aumento del combustible en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El estudio fue realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Económicas. En él documento indicaron que la situación se puede explicar por diferentes razones: una de ellas es la guerra contra Irán y otra una cuestión fiscal del sector.

Si el aumento del combustible se traslada directamente al pasaje, entonces, los usuarios deberían pagar una tarifa con 16% por ciento de incremento. Como se pudo observar en los últimos días, los colectivos más afectados son los que realizan recorridos por territorios bonaerenses y Capital Federal, es decir, servicios interjurisdiccionales a cargo de la Nación y la Provincia. La caída fue del 40% y estuvo compensada por los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad.

Para los investigadores, si bien la baja en las frecuencias de los colectivos se debe a factores coyunturales, hay una cuestión estructural de fondo que afecta al sector. De hecho, antes de los recortes de servicio, en marzo de 2026, se observó una caída del 12% en comparación con el mismo período en 2019 (en ese momento circulaban 2.359 más).

Caída en la circulación de colectivos en AMBA: una cuestión fiscal de fondo

Los autores del trabajo explicaron que hay un asunto fiscal de fondo y para remediar esta situación de inmediato, se debe recurrir a la inyección de subsidios adicionales de $17.500 millones al mes. Esto es porque los subsidios vigentes se calcularon con un precio por litro de combustible de $1.744 cuando actualmente el valor es de $2.100.

Cabe aclarar que los subsidios no debe ponerlos en marcha solo el Gobierno Nacional, también corresponden a los gobiernos locales y provinciales. En este sentido, correspondería que se distribuyan de la siguiente manera:

CABA: $1.750 millones

Estado Nacional: $7.595 millones

Provincia de Buenos Aires $8.155 millones



Tarifas del transporte público cada vez más caras en el interior del país

El informe de la UBA también analizó las causas del sostenido aumento de las tarifas en el transporte público del interior del país, algo que se debe a la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, que se produjo en febrero de 2024.

Actualmente, los pasajeros abonan un boleto promedio mucho mayor a los valores del 2019. En marzo de 2026, el valor del pasaje promedio en las provincias es de $1.526. Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe cuentan con las tarifas más elevadas del país.

Cuál es el costo de los boletos de colectivo en AMBA

En AMBA, los pasajes de colectivo aún siguen siendo notablemente más bajos. En la actualidad, el boleto mínimo es de $700 para los servicios que operan en el Gran Buenos Aires y la Ciudad.

Por otro lado, los servicios con recorrido exclusivo en la Ciudad de Buenos Aires elevaron su costo a $715 y los servicios con recorrido exclusivo dentro del Gran Buenos Aires a $871. El estudio indicó, además, que los valores de AMBA se asemejan a los del 2019 mientras que en el interior se registró un incremento del 45%.