FOTO DE ARCHIVO: Aplicaciones de redes sociales en un teléfono móvil

Noruega anunció el viernes que presentará un proyecto de ‌ley en el ‌Parlamento antes de que termine el año para prohibir a los menores el uso de las redes sociales hasta que cumplan 16 años, y que las empresas ​tecnológicas serán ⁠las encargadas de verificar la ‌edad de los usuarios.

Varios ⁠países europeos quieren restringir ⁠el uso de las redes sociales por parte de los menores, después ⁠de que Australia tomara ​la iniciativa con la ‌primera prohibición mundial para ‌menores de 16 años el ⁠pasado diciembre.

"Presentamos esta legislación porque queremos una infancia en la que los niños puedan ser ​niños", declaró ‌el primer ministro Jonas Gahr Stoere en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El juego, las amistades y la vida cotidiana no deben verse ⁠dominados por algoritmos y pantallas. Se trata de una medida importante para salvaguardar la vida digital de los niños".

El Gobierno no ha especificado qué aplicaciones se verían afectadas.

La prohibición ‌de Australia abarca las aplicaciones de Meta , como Instagram y Facebook, así como TikTok, Snapchat , YouTube (propiedad de Google) y X, de Elon Musk, ‌antes conocida como Twitter.

Noruega presentará su proyecto de ley en el Parlamento ‌a finales ⁠de 2026, según ha anunciado el Gobierno laborista en ​minoría.

Con información de Reuters