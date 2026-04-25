Tolosa Paz visitó Jujuy y llamó a “construir un peronismo grande"

Tolosa Paz, junto a la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz planteó la necesidad de abrir una nueva etapa en el peronismo, basada en el debate político y la construcción colectiva. “Tenemos que dejar las mezquindades y los errores del pasado de lado y construir un peronismo grande, competitivo y para eso debemos discutir las ideas”, afirmó la legisladora, en el marco de una agenda de reuniones con dirigentes del peronismo del norte del país en la provincia de Jujuy.

La diputada platense sostuvo que el desafío es convocar a todos los sectores que quieren “una Argentina con industria nacional, producción, turismo, un tipo de cambio competitivo, una mirada integral del agro, educación y un sistema sanitario fortalecido”, pero que también tenga una “vocación profundamente democrática, que amplíe la participación y donde, si no hay síntesis, se compita y se diriman los candidatos en una interna”.

“Esta es la etapa nueva que queremos construir. Tenemos la esperanza puesta en el peronismo del futuro”, afirmó Tolosa Paz, que desarrolló actividades en Humahuaca y La Quiaca y mantuvo encuentros con dirigentes, militantes e intendentes del interior jujeño.

En Humahuaca, junto a la intendenta Karina Paniagua, encabezó una reunión con concejales y referentes locales para analizar la situación económica y el impacto del ajuste en los municipios. Allí también inauguró la sede de Camino a la Victoria, un espacio político orientado a fortalecer la organización territorial y la participación militante.

La agenda continuó en La Quiaca, donde junto al intendente Dante Velázquez inauguró obras de asfalto en la Avenida León Gieco y la red cloacal. Asimismo, participó de la inauguración del Complejo Cultural de La Quiaca junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, intendentes y dirigentes del norte argentino.

Kicillof asumió en el PJ bonaerense: renovación del padrón y reclamo por CFK libre

El gobernador Axel Kicillof asumió este viernes a la tarde la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, cargo al que llegó por consenso tras haber mantenido varios semanas de disputa interna durante el verano. El pedido de una masiva campaña de afiliaciones y capacitaciones fueron las nuevas melodías que el dirigente trasladó al Consejo de partido provincial. Además, el mandatario pidió a los dirigentes que “estén presentes” en los 135 partidos locales en cada recorrida que realizan.

Tras tres horas de reunión, la dirigencia acordó un comunicado oficial del PJ en el que se detalla el pedido de libertad para Cristina Kirchner y para el exministro Julio De Vido también. Por otro lado, acordaron acompañar los reclamos de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno Nacional. “Desde el Partido Justicialista respaldamos firmemente el reclamo legítimo de nuestro Gobierno Provincial ante un Gobierno Nacional que ha decidido, por decreto y con crueldad, darle la espalda al 38% de los argentinos y argentinas”, indicó el comunicado.