Fujimori y Sánchez serían ratificados como candidatos al balotaje en Perú

Mientras el escrutinio definitivo en Perú alcanzó el 95,14% este viernes, los datos demuestran que la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez irán a balotaje en junio próximo. Además la distancia entre Sánchez y Rafael López Ariaga, que quedaría tercero, es cada vez más amplia con unos 20.300 votos de diferencia a favor del primero. Todavía quedan por revisar alrededor de 4.500 actas que fueron impugnadas por presuntas irregularidades.

Casi dos semanas después de las caóticas elecciones que tuvo Perú el 12 de abril, que se tuvieron que extender hasta el día siguiente en 13 centros de votación en Lima por problemas logísticos en el traslado de boletas, la Justicia Electoral peruana avanza en el recuento voto a voto entre los que tuvo que incluir los impugnados, frente a las acusaciones de fraude de parte de algunos de los candidatos de la oposición.

Ninguno de los postulantes logró acercarse hasta ahora a los niveles necesarios para imponerse en primera vuelta, lo cual ya es matemáticamente imposible, por lo que habrá segunda vuelta en junio.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, es la candidata más votada al sumar 2.730.338 votos, lo que representa al 17,05% del electorado. Le sigue en segundo lugar Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien quedó posicionado con el 12% al contabilizar 1.926.100 sufragios. En tercer lugar y cada vez más lejos quedaría López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,9% al aglutinar 1.905.755 apoyos.

De acuerdo a distintos analistas políticos, los votos de las actas impugnadas no darían un vuelco real a la situación y, a medida que se resuelvan, harían que Sánchez conserve la otra plaza del balotaje.

López Aliaga insiste en las acusaciones de fraude electoral y la Justicia Electoral le rechazó el pedido

El candidato de Renovación Popular sigue denunciando, sin pruebas sólidas, un presunto fraude premeditado en su contra, narrativa que se vió alimentada por las distintas irregularidades y deficiencias registradas en el proceso electoral por la falta de material electoral, lo que generó que varios locales de votación en Lima abran con varias horas de retraso o incluso al día siguiente.

Desde Renovación Popular y otros sectores de la derecha peruana presionaron a la Justicia Electoral peruana para que anulara los comicios o convocara a unas "elecciones complementarias" para que voten aquellas personas que no pudieron hacerlo el día de los comicios por culpa de las demoras en los centros de votación.

La Justicia Electoral comunicó este viernes que las "elecciones complementarias" que exige López Aliaga son "inviables", pero la presión y críticas contra el organizador de las elecciones, Piero Corvetto, generó que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentara el martes pasado su renuncia.