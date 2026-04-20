Perú inicia revisión de votos impugnados, resultado de elección presidencial se conocería en mayo

Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga marchan, en Lima

Por Marco Aquino y Lucinda ​Elliott

LIMA, 20 abr (Reuters) - La autoridad electoral de Perú inició el lunes la revisión de miles de papeletas impugnadas, un proceso que podría retrasar hasta ‌mayo el resultado oficial de ‌las elecciones del 12 de abril sin que se conozca hasta entonces al rival de la derechista Keiko Fujimori para el balotaje.

El recuento oficial prácticamente no se ha movido desde la semana pasada, cuando con un 93,6% de votos escrutados Fujimori obtenía el 17%, dijo la oficina electoral ONPE, tras unas elecciones empañadas por irregularidades que extendieron por un día más la votación, en un hecho ​inédito en el país.

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El ⁠izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean por ocupar el ‌segundo lugar con un 12% y un 11,9%, respectivamente, con ⁠una diferencia de apenas unos 13.000 votos.

El Jurado ⁠Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral, informó en un comunicado que la revisión de mesas electorales observadas en audiencias públicas comenzó en zonas del interior de ⁠Perú. El proceso tomaría semanas para conocer al otro candidato a la ​segunda vuelta del 7 de junio.

De acuerdo a datos ‌de la ONPE, aproximadamente un 6% de ‌las mesas electorales, con más de un millón de votos, han sido ⁠impugnados por falta de datos o errores en su llenado. La mayoría de mesas a revisar, antes de que ingresen al conteo final, provienen de las regiones del interior del país.

Durante la semana pasada los votos para Sánchez superaron ​a López Aliaga ‌con un patrón que favorece lentamente al candidato de izquierda aliado del encarcelado expresidente Pedro Castillo, que ganó en el 2021 con los votos del interior del país.

"La procedencia geográfica de dichos actos es el factor determinante para la segunda vuelta", dijo JP Morgan en un ⁠reporte el lunes sobre las elecciones peruanas.

"El hecho de que la brecha se haya ampliado nuevamente, incluso mientras continúan llegando los votos urbanos y en el extranjero, sugiere que la base rural de Sánchez está generando suficientes votos para absorber la presión contraria", señaló.

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, dijo el fin de semana a la radioemisora RPP que la revisión podría demorar semanas. "Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo ‌tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta", refirió.

El lento recuento de votos ha generado acusaciones de fraude de López Aliaga y pedidos desde varios sectores de renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

López Aliaga, un exbanquero corporativo de Citibank apodado "Porky", pidió el domingo en una ‌manifestación que se realicen elecciones complementarias antes del 3 de mayo para los peruanos que no pudieron votar, "incluyendo a policías y militares".

Corvetto, que admitió retrasos logísticos en el proceso, ‌ha negado que ⁠se hayan producido "graves irregularidades". El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el funcionario por los presuntos ​delitos de atentado al derecho de sufragio, entre otros.

Observadores de la Unión Europea declararon la semana pasada que se detectaron "serias irregularidades" en el proceso, pero no se han encontrado evidencias concretas de un fraude.

Con información de Reuters