Aguinaldo 2026 para trabajadores de la UOCRA: fecha de cuándo cobro en junio 2026

Empleados de la construcción

El pago del aguinaldo de junio 2026 vuelve a ubicarse entre los ingresos más esperados para los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA. El Sueldo Anual Complementario (SAC), que representa un salario extra dividido en dos cuotas anuales, deberá abonarse durante el sexto mes del año y alcanza a todos los empleados registrados del sector.

La normativa vigente establece que el medio aguinaldo debe acreditarse como máximo el 30 de junio de 2026. Este año, la fecha límite cae martes. Sin embargo, la legislación laboral permite un período adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que algunas empresas constructoras podrán completar el depósito hasta el lunes 6 de julio sin quedar fuera de término.

En el caso de los trabajadores de la UOCRA, el pago del SAC corresponde tanto al personal mensualizado como jornalizado que se desempeñe bajo relación de dependencia formal dentro de la actividad de la construcción.

Quiénes cobran el aguinaldo en la UOCRA

El beneficio alcanza a todos los trabajadores registrados comprendidos dentro del convenio colectivo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

El aguinaldo corresponde a:

Albañiles.

Oficiales.

Medio oficiales.

Ayudantes.

Capataces.

Personal técnico.

Administrativos de obra.

Trabajadores jornalizados y mensualizados.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Trabajadores informales.

Monotributistas.

Contratistas independientes.

Personal no registrado.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio

El cálculo del SAC toma como referencia el 50% de la mejor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto deben incluirse:

Salario básico.

Horas extras.

Adicionales convencionales.

Premios.

Viáticos remunerativos.

Adicionales por zona o productividad, cuando correspondan.

Por ejemplo, si un trabajador de la construcción tuvo como mejor salario bruto del semestre un ingreso de $1.400.000, el aguinaldo será de $700.000 brutos.

Aguinaldo cuándo se cobran

Qué pasa si no trabajó todo el semestre

En la construcción es habitual que existan ingresos y egresos durante distintos momentos del año debido a la dinámica de las obras. En esos casos, el trabajador igualmente tiene derecho a cobrar aguinaldo proporcional.

Para calcularlo, se toma el mejor sueldo bruto del período trabajado, se divide por 12 y luego se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados durante el semestre. Ese criterio suele aplicarse en situaciones como:

Ingreso reciente a una obra.

Finalización de contrato.

Cambios de empresa constructora.

Interrupciones laborales durante el semestre.

Cuándo suelen pagar el aguinaldo las constructoras

Aunque el plazo legal vence el 30 de junio, muchas empresas constructoras suelen depositar el aguinaldo durante los últimos días hábiles del mes o junto con la liquidación salarial correspondiente a junio.

En algunos casos, especialmente en grandes obras o compañías de mayor tamaño, el pago puede adelantarse algunos días para ordenar administrativamente las liquidaciones y evitar demoras bancarias.

Empleados de la construcción cuándo cobro

Por qué el aguinaldo es clave para los trabajadores de la construcción

El aguinaldo representa uno de los ingresos extraordinarios más importantes del año para miles de trabajadores de la UOCRA. En un contexto de inflación y presión sobre el poder adquisitivo, el SAC suele destinarse al pago de deudas, gastos familiares, consumo o ahorro.

Además, el beneficio constituye una obligación legal para todas las empresas que mantienen trabajadores registrados dentro del convenio colectivo de la construcción.