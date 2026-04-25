Procesaron al ex intendente Matías Rappallini y a su sucesora Lorena Otermín

Confirmaron este viernes el procesamiento de Matías Rappallini, intendente electo del distrito bonaerense de Maipú en uso de licencia, y de la actual intendenta Lorena Otermín, en la causa que los investiga por fraude electoral en las elecciones de 2019. El juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a Marcelo Condoleo, ex jefe comunal de la policía, a la par que sobreseyó a Federico Rappallini, hermano del entonces jefe comunal.

La investigación, vigente desde 2019, se inició a partir de denuncias realizadas durante las elecciones generales del 27 de octubre de 2019. En aquel entonces, Rappallini logró imponerse por una diferencia de apenas 50 votos, lo que generó sospechas y reclamos por parte de la oposición.

Según la causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, las maniobras habrían tenido como objetivo impedir el sufragio de al menos 27 vecinos mediante la retención indebida de sus documentos de identidad. Las denuncias, que se multiplicaron en los días posteriores a la elección, dieron lugar a un expediente que creció con el tiempo y que hoy tiene al intendente electo y a su reemplazante bajo la lupa judicial. El impacto institucional del caso también se vincula con el peso del denominado "Clan Rappallini", la familia del imputado, que tiene fuerte influencia política y económica en la localidad de Maipú.

"Si bien dichas maniobras aparecieron, en un principio, como acciones clientelares de compras de votos e incluso, en algunos casos, coacciones, luego se develaron como delitos electorales concretos que tuvieron como objetivo impedir que las víctimas pudieran ejercer su derecho al sufragio", afirmó la resolución.

La resolución judicial de este viernes también incluyó un embargo cercano a los 30 millones de pesos sobre los bienes de los imputados.

Qué dictaminó Ramos Padilla

El fallo señaló, además, que existen elementos suficientes para considerar que tanto Rappallini como Otermín habrían tenido un rol central en la organización de estas maniobras. Según el juez, ambos "organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños". La investigación subraya que la mayoría de las personas afectadas eran mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, muchas de ellas con hijos a cargo, lo que agrava aún más el cuadro. Asimismo, se dictó la falta de mérito para el exjefe comunal de la policía, Marcelo Osvaldo Condoleo, y el sobreseimiento de Federico Rappallini, empresario y hermano del intendente procesado.

La causa ya había tenido avances entre 2022 y 2023, con procesamientos a otros funcionarios vinculados a la Municipalidad de Maipú, decisiones que fueron confirmadas entonces por la Cámara Nacional Electoral. Posteriormente, el expediente avanzó con pedidos de elevación a juicio y nuevas medidas de prueba y derivó en la resolución firmada hoy por Ramos Padilla.