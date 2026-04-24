El presidente ruso Vladimir Putin llega para una reunión con el presidente de Kirguistán Sadyr Japarov en el Kremlin en Moscú, Rusia

Diplomáticos ​rusos denunciaron el viernes por la mañana las nuevas sanciones impuestas por ‌la Unión Europea ‌a Moscú en relación con su invasión de Ucrania, alegando que las nuevas medidas carecían de legitimidad ante la ONU y vulneraban los derechos de terceros países.

Las agencias de noticias rusas citaron ​una declaración ⁠de diplomáticos de la misión de ‌Rusia ante la Unión Europea en ⁠la que afirmaban que ⁠las medidas carecían de sentido sin una decisión del Consejo de Seguridad de la ⁠ONU.

"Nos gustaría recordarles que sólo son ​legítimas las sanciones impuestas ‌por decisión del Consejo ‌de Seguridad de la ONU", dijeron los ⁠diplomáticos en la declaración, según la agencia estatal de noticias TASS.

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"Todas las demás son medidas coercitivas unilaterales y, ​en esencia, ‌arbitrariedad y agresión que contradicen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

La agencia de noticias RIA señaló que la ⁠declaración acusaba a la UE de restringir las exportaciones de determinados productos a varios países que cooperan con Rusia y afirmaba que esto constituía "un recurso al chantaje económico y a la aplicación extraterritorial de sanciones".

La UE ‌adoptó su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania después de que Eslovaquia y Hungría retiraran su oposición a la medida tras la ‌reanudación de los flujos a través del oleoducto Druzhba.

La UE tenía inicialmente la intención de ‌adoptar el ⁠paquete para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión a ​gran escala de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero.

Con información de Reuters