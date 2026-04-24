China rechaza la acusación de Trump de que el buque iraní interceptado fuera un "regalo de China"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó el viernes ‌la acusación ‌del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que un buque de carga con bandera iraní interceptado por las fuerzas estadounidenses fuera un "regalo de China".

Estados Unidos afirmó que disparó ​contra un ⁠buque de carga iraní que ‌intentaba eludir su bloqueo de ⁠los puertos iraníes ⁠y lo capturó. El ejército iraní señaló que el buque procedía de China ⁠y prometió tomar represalias contra ​lo que calificó de "piratería ‌armada por parte del ‌ejército estadounidense".

Trump dijo el martes ⁠a la CNBC que el buque "llevaba algunas cosas a bordo que no eran muy agradables. Quizá ​un ‌regalo de China, no lo sé".

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de China rechazó los comentarios.

"China se opone a cualquier acusación ⁠y asociación que carezca de base factual", dijo a los periodistas en Pekín el portavoz del ministerio, Guo Jiakun.

"Las relaciones comerciales internacionales normales entre países no deben ser objeto de interferencias ‌ni perturbaciones", añadió.

Es probable que el buque portacontenedores Touska, que fue abordado y confiscado por las fuerzas estadounidenses el domingo, tenga a bordo lo ‌que Washington considera artículos de doble uso que podrían ser utilizados por el ‌ejército, según ⁠informaron el lunes fuentes de seguridad marítima.

Con información de Reuters