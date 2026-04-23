Se venden 4 millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en la primera tanda

Vista general del Los Angeles Memorial Coliseum en California, EEUU

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron el jueves que vendieron más ‌de 4 millones de entradas ‌en la primera tanda de este mes, lo que supone un primer indicio de la fuerte demanda de los Juegos de Verano a más de dos años de la ceremonia de inauguración.

LA28 informó de que se había abierto el plazo de inscripción en Tickets.LA28.org para su segundo sorteo de entradas, cuya ​venta comenzará en ⁠agosto de 2026. Según el comité organizador, la siguiente fase ‌ofrecerá nuevas entradas para todos los deportes olímpicos ⁠y una amplia gama de precios.

"La ⁠respuesta a nuestra venta inicial ha sido sencillamente histórica", dijo Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, en un comunicado.

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LA28 indicó que el ⁠95% de las entradas con un precio inferior a ​100 dólares se vendieron durante una preventa ‌para residentes de las zonas de ‌Los Ángeles y Oklahoma City, y que los compradores ⁠locales adquirieron unas 500.000 entradas a 28 dólares.

Sin embargo, algunos residentes se han quejado de los altos precios, las comisiones y la disponibilidad limitada durante la preventa.

DEMANDA GLOBAL

Los organizadores indicaron ​que las ‌entradas se vendieron en 85 países y en los 50 estados y territorios de EEUU, siendo Reino Unido, Canadá, México y Japón algunos de los principales mercados internacionales.

El comité organizador señaló que las sesiones olímpicas femeninas ⁠se vendieron a un ritmo mayor que las masculinas en la primera tanda, mientras que la gimnasia artística fue el deporte que más rápido se vendió. También indicó que se vendieron casi todas las entradas puestas a la venta para los partidos de fútbol en siete recintos de todo el país.

Las entradas para el fútbol ‌americano, el lacrosse, el sóftbol y el squash, deportes añadidos al programa de Los Ángeles 2028, se agotaron en la primera tanda, según el comité.

Los aficionados pueden inscribirse para el próximo sorteo hasta el 22 de julio. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico ‌y podrán comprar hasta 12 entradas para eventos olímpicos, además de hasta 12 entradas para el torneo de fútbol que no cuentan ‌para el límite ⁠general, según LA28.

Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad en acoger los Juegos Olímpicos de Verano ​en tres ocasiones, tras haberlos organizado en 1932 y 1984. También acogerá los Juegos Paralímpicos por primera vez.

Con información de Reuters