Quién es el adolescente de 15 años que nos representará en las Olimpíadas matemáticas de China

No fue un golpe de suerte. Antonio Strejilevich (15) lleva años resolviendo problemas que para la mayoría serían un dolor de cabeza. El alumno de quinto año del Colegio Nacional de La Plata acaba de ser seleccionado para formar parte del equipo argentino que viajará a Shanghái en noviembre próximo para la 67° Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) .

El proceso de selección es brutal: una prueba de dos días, tres problemas por jornada y cuatro horas de reloj para resolverlos. El año pasado, Antonio quedó como suplente. Este año, dio el salto y se metió entre los seis mejores del país.

De la primaria a la elite mundial

Su historia con los números comenzó temprano. En cuarto grado participó del certamen Canguro. Al año siguiente, se sumó a Ñandú, la competencia que sirve como puerta de entrada a la Olimpiada Matemática Argentina (OMA) . “Ñandú y OMA tienen varias instancias: colegial, intercolegial, zonal, regional y nacional. Yo logré llegar todos los años al nacional y quedar en buenas posiciones”, contó.

Esa constancia le abrió las puertas a competencias internacionales. Fue campeón en su categoría durante tres años seguidos (2022, 2023 y 2024) en instancias provinciales y se llevó una medalla de plata en la Olimpiada Rioplatense, que reúne a participantes de varios países de América.

El apoyo del colegio, la familia y un entrenador clave

Tony, como lo llaman sus allegados, no llegó solo hasta acá. Destacó el acompañamiento del Colegio Nacional de La Plata, de su familia y, en especial, de su entrenador Yerimen Arias. También valoró el aspecto social de las competencias: “En las distintas pruebas conocés gente con los mismos gustos y eso te permite hacer amigos”.

El desafío de viajar a China

La Olimpiada Internacional de Matemática se realiza todos los años en noviembre. En la edición pasada, Antonio obtuvo una mención especial tras quedar cerca del podio. Ahora competirá por primera vez como titular.

Un tema sensible es el financiamiento del viaje. “Antes lo pagaba el Estado, pero el año pasado OMA tuvo que hacer una colecta porque no le dieron los pasajes”, señaló el joven.

Aún no está confirmado cómo se cubrirán los costos de esta edición.

Con la mochila llena de números y sueños

Antonio sigue preparándose. Entre el estudio, los entrenamientos y el apoyo de su entorno, encara este nuevo desafío con la misma disciplina que lo trajo hasta aquí.

En noviembre, Shanghái será el escenario. Y él, uno de los seis argentinos que buscarán dejar bien parado al país en la competencia más prestigiosa de la matemática mundial.