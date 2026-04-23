Caos por las figuritas del Mundial 2026: los jugadores de la Selección Argentina que no están en el álbum

Argentina tendrá solo 18 jugadores en sus páginas.

El inicio de la Copa del Mundo está cada vez más cerca, con la Selección Argentina como defensora del título por primera vez en 36 años tras haber conquistado Qatar 2022 al vencer a Francia por penales. Al igual que hace cuatro años, los fanáticos del fútbol se encuentran ansiosos por comenzar a coleccionar las figuritas del Mundial 2026 con el claro objetivo de completar el álbum en el transcurso de la competencia.

Si bien el álbum de figuritas de Estados Unidos, Canadá y México 2026 todavía no ha sido lanzado, Panini ha despertado una nueva polémica al anunciar la plantilla de jugadores que incluirá cada equipo en esta edición. Como suele suceder con cada álbum, no siempre están todos los futbolistas que forman parte del plantel, en especial porque la empresa basa su lista de jugadores de acuerdo con las últimas convocatorias.

No obstante, esto no fue suficiente para justificar la ausencia de algunos campeones del mundo en la lista de la Selección Argentina, que tiene un total de 18 jugadores en la colección. En este sentido, una de las ausencias más importantes es la de Gonzalo Montiel, quien le otorgó la tercera estrella al equipo de Lionel Scaloni con el penal definitorio ante los franceses, además de que es un nombre regular en las convocatorias.

Posiblemente la baja por lesión en los duelos con Mauritania y Zambia haya sido el motivo de su ausencia en la lista de Panini, un caso similar al de Lisandro Martínez, que tampoco tendrá su propia figurita. El central del Manchester United viene de recuperarse de una lesión en los gemelos que le impidió formar parte de la última cita, además de que no juega con la casaca albiceleste desde octubre del 2024.

A estos dos campeones de Qatar 2022 se suman Thiago Almada y Gerónimo Rulli, quienes formaron parte del plantel de la última Copa del Mundo, aunque con mucha menor participación. Por fuera de ellos, las ausencias en las páginas de la Selección Argentina se completan con Juan Musso, el arquero del Atlético de Madrid que posiblemente sea el tercer guardameta para el Mundial, y Valentín Barco, quien todavía no tiene garantizada su participación en la cita máxima.

Todavía no se sabe cuándo se lanzará el álbum.

Los jugadores de la Selección que incluyó Panini