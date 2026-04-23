El pilarense estuvo practicando karting en Zárate.

Después de cumplir con algunas de sus responsabilidades con el equipo de Enstone, Franco Colapinto finalmente regresó a Argentina para realizar una exhibición en el barrio porteño de Palermo, donde correrá este domingo al mando de dos coches de la Fórmula 1. A días de su presentación en la Ciudad de Buenos Aires, el pilarense apareció esta semana en Zárate, uno de sus destinos favoritos cada vez que visita el territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el piloto argentino publicó una story en la que mostró que estuvo disputando unas carreras de karting en el conocido kartódromo de Zárate junto a Gabriel Gandulia, piloto de TC Pista. “Primer día en Argentina, estuvo divertido. Carreritas y @gabygandulia grabando, un espectáculo mejor imposible”, escribió Franco en el primero de sus posteos, en el que se puede apreciar su salida en la carrera.

Minutos más tarde, Colapinto compartió otro video en el que elogió a su amigo por la notoria calidad de los videos, que no se vieron afectados por los movimientos del karting KZ con transmisión manual y chasis Tony Kart. “Qué bueno está esto. @ gabygandulia, sos el mejor camarógrafo del mundo”, agregó el pilarense, que después sorprendió con otra publicación con un rebase que llamó la atención de sus seguidores.

“Meta oversteer y tijeras hoy, lindo”, sumó Franco en un último posteo, que muestra el intenso duelo que tuvo con el piloto de Acosta Racing Team. La maniobra fue tan impresionante que los seguidores del piloto de Alpine no pararon de lanzar elogios en las redes sociales, con mensajes que indicaron la admiración que sienten los fanáticos de la velocidad por su talento.

“Dios, la cantidad de tijeras que le hizo Franco”, “Impasable Franco, le dejaba un centímetro y le hacía la tijera” y “Un medio británico ve este video y empieza a nombrar a Gandulia como reemplazo de Franco”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes. Cabe mencionar que Colapinto viene de ser criticado por el incidente con Oliver Bearman en el GP de Japón, sobre todo por parte de los periodistas ingleses.

Colapinto estuvo con Gandulia en Zárate.

¿Cuándo corre Colapinto en la F1?

Sin actividad este mes, la Fórmula 1 volverá en el fin de semana del 1º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, que se disputará en el Circuito Internacional de Miami. Allí, Colapinto afrontará la segunda sprint de la temporada, además de que necesitará mejorar sus tiempos en la clasificación, el punto débil que condicionó sus resultados en las carreras disputadas hasta el momento en lo que va del año.