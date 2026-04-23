Un ataque con drones rusos causa tres muertos en la ciudad ucraniana de Dnipró

Un ataque con drones rusos perpetrado durante la madrugada del jueves en la ciudad de Dnipró, al sureste de Ucrania, causó la muerte de tres personas y dejó otras diez heridas, entre ellas dos niñas, según informaron las autoridades ucranianas.
El ataque destruyó parcialmente un edificio de apartamentos de 13 plantas, según informaron los servicios de emergencia. También provocó incendios que dañaron un edificio administrativo, varios vehículos y una tienda, añadieron.
"Los rusos dirigieron drones contra una zona residencial. Cuando la gente y sus familias dormían en sus camas", dijo Mykola Lukashuk, presidente del consejo regional de Dnipropetrovsk, en Telegram.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, escribió en Telegram que se había encontrado el cadáver de otra persona en el edificio de apartamentos derruido, lo que elevaba a tres el número de víctimas mortales.
Cuatro personas estaban siendo atendidas en el hospital, incluidas las dos niñas heridas, de 9 y 14 años, añadió.
Las autoridades publicaron fotos de las secuelas del ataque, en las que se veía el edificio de apartamentos con un enorme agujero en el centro, balcones destrozados, ventanas rotas y zapatos esparcidos por el césped.
Fotos anteriores mostraban los apartamentos en llamas y a los equipos de emergencia utilizando escaleras extensibles con un cubo para controlar el fuego.
Con información de Reuters