Los disidentes iraníes lamentan el silencio europeo tras una nueva ejecución

FOTO DE ARCHIVO. La líder de los Muyahidines del Pueblo de Irán y presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, Maryam Rajavi, participa en una reunión con parlamentarios italianos en Roma, Italia

Una ​líder de la oposición iraní criticó el miércoles a los países europeos por no hacer lo suficiente para detener ‌las ejecuciones en Irán, después ‌de que Teherán llevara a cabo otra ejecución en lo que, según los opositores, constituye una represión de la disidencia en tiempos de guerra.

El medio de comunicación judicial Mizan informó el miércoles de que un hombre condenado por espiar para los servicios de inteligencia de Israel y filtrar información sensible había sido ejecutado.

"El silencio ​de los líderes ⁠de la Unión Europea y de los Estados miembros ante ‌esta ola de ejecuciones políticas en Irán es injustificable", ⁠dijo Maryam Rajavi, presidenta electa del ⁠Consejo Nacional de Resistencia de Irán, con sede en París, el brazo político de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de ⁠Irán (PMOI, por sus siglas en inglés), en un discurso pronunciado ​en el Parlamento Europeo.

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"Ese silencio no solo ‌envalentona al régimen para que continúe ‌con las ejecuciones, sino que también denota debilidad, lo que ⁠le anima a persistir en el desarrollo de armas nucleares y en la injerencia terrorista en la región", añadió.

Rajavi señaló que, antes de la ejecución del miércoles, unos 16 presos políticos habían ​sido ejecutados ‌en un mes, incluidos ocho de la PMOI.

Las autoridades iraníes mataron a miles de personas durante las protestas contra el Gobierno en enero, los peores disturbios internos de Irán desde la época de la Revolución Islámica de ⁠1979.

Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques contra Irán a finales de febrero, afirmaron que uno de sus objetivos era debilitar a las autoridades para que los iraníes pudieran derrocar al Gobierno.

Sin embargo, hasta ahora ha habido pocos indicios de disidencia organizada en Irán durante la guerra, y los grupos de derechos humanos afirman que el Gobierno ‌ha tomado medidas drásticas contra sus opositores.

La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó el martes que al menos 3.646 personas han sido detenidas, con al menos 767 casos denunciados tras el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

Amnistía Internacional dijo ‌este mes que era "inconcebible que, incluso mientras la población se tambalea por el conflicto y el duelo masivo en un escenario de los continuos ‌bombardeos aéreos de ⁠Israel y EEUU, las autoridades de la República Islámica de Irán sigan utilizando la pena de muerte ​como arma para erradicar las voces disidentes y aterrorizar aún más a la población".

Con información de Reuters