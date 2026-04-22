Álbum del Mundial: quiénes son los 18 jugadores de Argentina que aparecen

La leyenda dice que es jugador del Liverpool, pero en medio del Munidal el "Colo" podría ser vendido a otro club.

De a poco, la espera por tener el álbum de figuritas del Mundial está llegando a su fin, con ello que permite que salgan a la luz ciertos misterios. En las últimas horas, se conoció de manera oficial la lista de jugadores de la Selección Argentina que se encontrará disponible para coleccionar. De antemano, se sabe que el cromo de Lionel Messi será uno de los más complicados de conseguir, debido a que va a ser el último en este tipo de certámenes.

“El lanzamiento oficial de la colección se anunciará oportunamente a través de nuestras redes sociales oficiales y medios masivos de comunicación”, expresa el comunicado que Panini Argentina difundió en su cuenta de Instagram. Esto es producto de que hay varias publicaciones en Mercado Libre como en otras redes sociales donde se ofrece una colección que dista bastante de la oficial que será lanzada en las próximas semanas.

La leyenda dice que es jugador del Liverpool, pero en medio del Munidal el "Colo" podría ser vendido a otro club.

Lo primero a destacar es que la colección de la Selección Argentina se va a componer de 20 figuritas. Una está reservada al escudo de la AFA, como sucedió en versiones anteriores, y también será visible en las demás selecciones. Mientras que otra tendrá como principal figura a la formación inicial. Se trata de un estimativo, y no de una confirmación que Lionel Scaloni hizo. En lo que respecta a los jugadores, hay un detalle muy particular.

El único arquero disponible en la colección es el “Dibu” Emiliano Martínez. Mientras que en la defensa aparecen los nombres de Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Es bastante llamativa la ausencia de Lisandro Martínez, que se trata de una pieza fija y que va a estar convocado al Mundial de acuerdo con los diversos rumores que se mencionan sobre el armado de la nómina que el cuerpo técnico tiene en mente.

Por otro lado, la zona de volante contará con los servicios de Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González. No hay ninguna sorpresa, pero genera cierto ruido cómo la figura de Thiago Almada quedó descartada. Si bien su presencia dentro de la lista de los 26 convocados no está asegurada, sí es probable que forme parte de la nómina de los 55 nombres.

En tanto que en la zona de ataque hay cuatro nombres disponibles para colecciones: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Se estima que la colección de Panini del Mundial en la Argentina va a ponerse a la venta en los primeros días de mayo. Es necesario resaltar que el elevado grado de demanda en la previa permite pensar que por varios días la compra de sobres y del álbum escaseará, pero desde la empresa aseguran que buscarán evitar lo que sucedió en el 2022, cuando por momentos resultaba imposible conseguir un paquete.

La advertencia de Scaloni sobre la lista de Mundial

La primera lista de 55 nombres de jugadores que serán reservados por Lionel Scaloni se va a presentar el próximo 11 de mayo, mientras que el corte final debe realizarse el 30 del mismo mes. En la previa, los seleccionados deben afrontar una gran cantidad de compromisos en el cierre de las temporadas deportivas. Algo que puede provocar la presencia de esfuerzos que podrían traducirse en lesiones.

“Empezamos todas las noches a rezar o cada fin de semana para que no le pase nada a nadie y que terminen sus partidos. Estamos siempre comunicándonos vía Zoom o por teléfono para ver cómo anduvo cada uno", expresó Roberto Ayala, ayudante de campo, en charla con TNT Sports. "Leo (Scaloni) les dijo: ‘Piensen en la selección. Un poquito. Denle un porcentaje”, agregó.

Estas palabras coinciden de gran manera con la decisión del “Dibu” Martínez de bajarse de manera automática de un partido del Aston Villa cuando sintió una leve molestia en la entrada en calor. El arquero quiso realizar un saque largo con los pies a modo de prueba y de manera inmediata le hizo señas al cuerpo médico de que no estaba en condiciones de continuar.