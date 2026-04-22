La frase del día, del papa Francisco: "Es mejor ser ateo que un mal cristiano" (Foto: AFP)

Desde que fue elegido como obispo de Roma, el Papa Francisco -quien murió el 21 de abril de 2025- se plantó como una figura revolucionaria en la Iglesia católica. Sus ideas transgresoras estuvieron marcadas por la austeridad y la inclusión de todos en la Iglesia.

La frase del Papa Francisco que generó revuelo: "Es mejor ser ateo que un mal cristiano"

Jorge Mario Bergoglio se caracterizó por buscar una Iglesia más austera e inclusiva, le abrió las puertas a nuevos debates en la esfera católica. En febrero de 2017, Francisco sorprendió al hablar de los fieles cristianos y remarcar que era mejor ser ateo que un mal católico. Las declaración llegó al mencionar como algunas personas explotan a otras o llevan una doble vida. “Tantos católicos son así. Y escandalizan”, sostuvo el pontífice durante una misa matinal en Casa Santa Marta.

“Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días”, apuntó.

Las 5 frases más recordadas del Papa Francisco

1. “Hagan lío"

En 2013 Francisco pronunció una de sus frases más recordadas: "Hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos”, pidió a las nuevas generaciones durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013.

2. “Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”

En julio de 2013, solo tres meses después de convertirse en papa, Bergoglio lanzó una de las frases que más generaron polémica en la Iglesia. Sucedió cuando los medios comenzaron a hablar de que había presuntamente en la Santa Sede una red de clérigos homosexuales. El pontífice reconoció que había que hablar del tema y abrió el debate de su inclusión. Tres años después volvió a referirse al tema y consideró que la Iglesia debía "pedirle perdón" a los homosexuales por haberlos excluido.

3. “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres!”

Esta frase la dijo el 16 de marzo de 2013, tres días después de ser elegido para liderar el Vaticano, y va en línea con su forma de gestionar. Francisco, que eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís (santo del siglo XIII conocido por su vida de pobreza, humildad y amor) buscaba que la Iglesia fuera más austera y se encontrara al servicio de los más necesitados.

4. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

Ante la propagación y gravedad del zika a principios de 2016, Francisco se refirió al uso de los anticonceptivos para prevenir el virus. Al regresar en avión a Roma desde México, el Sumo Pontífice brindó una conferencia de prensa dónde consideró: “El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia... Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro”.

De acuerdo con Francisco, evitar un embarazo es “un mal menor” que “entra en conflicto con el quinto y sexto mandamiento”. Sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con el aborto y lo consideraba "un crimen".

5. “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”

Se trata de una de las grandes críticas de Francisco al presidente estadounidense, Donald Trump, quien cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos propuso construir un muro fronterizo entre EE.UU. y México.

En febrero de 2016, Bergoglio aseguró que “una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”, refiriéndose al polémico muro fronterizo. “Solo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas. Debemos ver si ha dicho estas cosas de esta manera y le daré el beneficio de la duda”, intentó mediar el sumo pontífice.

Aunque Trump ratificó su propuesta y señaló que "el crimen, el narcotráfico y el impacto negativo de las políticas mexicanas en EE.UU”, y afirmó “que el que un líder religioso cuestione la fe de una persona es un escándalo”. Esta frase cobra vigencia actualmente, por las medidas de control y persecución migratoria, junto con la deportación masiva de inmigrantes en Estados Unidos bajo el segundo mandato del republicano.