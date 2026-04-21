Pese a tener cientos de responsabilidades, el papa tenía comunicación constante con su familia y llamaba los domingos a su hermana

A un año de la muerte del papa Francisco, su sobrino José Ignacio Bergoglio reveló cuál fue el momento en el que el Sumo Pontífice casi visita la Argentina, ya que le tocó participar del cónclave que lo elegiría como líder de la Iglesia Católica en 2013.

Su familia aún recuerda el llamado que recibió luego de que lo eligieron como papa: “Levanté el teléfono y escuché una voz lejana y cansada. Pregunté quién era y me dijo: ‘Jorge, boludo’”. A pesar de tener uno de los cargos más importantes como máxima autoridad religiosa, la cotidianidad de Jorge Mario Bergoglio había permanecido intacta en el seno familiar.

Pese a tener cientos de responsabilidades, el papa tenía comunicación constante con su familia y llamaba los domingos a su hermana: “A veces atendía yo, a veces mi mamá, a veces mi hermano".

Francisco y sus ganas de venir a la Argentina

Bergoglio contó que no solamente en 2017 "estuvo a punto de venir a la Argentina", sino que también "estuvo a punto en 2024". En noviembre de ese año tenía planeado viajar, pero sus problemas de salud se lo impidieron.

Si bien el viaje quedó pendiente, el sobrino del papa aseguró que "no está pendiente el profundo amor que (Francisco) siempre sintió por esta tierra y por estos habitantes". El fallecimiento del santo padre dejó un vacío en el entorno familiar y en la comunidad de fieles.

“A un año de su partida, me cuesta ver noticias como tal vez leía antes”, sostuvo José Ignacio, quien además expresó ser una “una persona que extraña enormemente a su tío". Los diferentes homenajes y celebraciones generan una fuerte movilización interna.

El legado del papa Francisco

Pese a que el Papa ya no se encuentra entre nosotros, siente que hay un acompañamiento permanente de él: "Es algo que venimos viendo y reviviendo en todos estos días, los distintos homenajes, celebraciones, y la verdad que te hace sentir que está más presente que nunca, más allá de que ese teléfono ya no suena más”.

"Uno de los cambios más grandes que hubo fue mostrar una Iglesia más humana, más cercana a la gente”, resaltó en diálogo con Infobae en Vivo sobre el rol que tuvo como líder de la Iglesia Católica el exarzobispo de Buenos Aires. "Hizo una Iglesia pobre para los pobres y pastores con olor a oveja“.

Durante su gestión, el papa enfrentó temas delicados como la lucha contra la pedofilia y el reordenamiento financiero en el Vaticano. Además, José Bergoglio recordó los episodios de fuerte carga simbólica, como el gesto de Francisco al postrarse ante autoridades del Sudán del Sur para pedir paz. "Se tiró a los pies de las autoridades del Sudán del Sur pidiendo paz, y que dejen de atacarse y cuiden a su gente“.

También recordó y valoró la insistencia del Sumo Pontífice en cuidar a los sectores vulnerables: “Cuando nos invitó a cuidar a los jóvenes, a los niños chiquitos y a los adultos mayores". También destacó que la máxima "cuidar la casa común" expresa muchas de las preocupaciones de Francisco.