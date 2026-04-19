Presentan proyecto para crear el Día Nacional del Papa Francisco

La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Carlos Molina.

El 21 de abril podría convertirse en una fecha clave para la Argentina. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca instituir el “Día Nacional del Papa Francisco de la Fraternidad, la Esperanza y el Cuidado de la Casa Común”. La iniciativa propone homenajear al Papa argentino destacando valores como la solidaridad, el diálogo y el compromiso con el ambiente.

El diputado nacional y sacerdote Juan Carlos Molina, junto a la legisladora Ana María Ianni, presentaron esta iniciativa busca homenajear la figura y el legado del Papa Francisco. La propuesta apunta a que esta fecha sirva como un espacio para el encuentro y la reflexión en toda la sociedad argentina, fomentando principios que forman parte de la identidad cultural del país. Entre ellos se destacan la paz, el diálogo y el trabajo conjunto por el bien común.

Los legisladores explicaron que “el Papa Francisco ha sido, y sigue siendo, una voz que interpela a la humanidad entera. Su mensaje trasciende lo religioso y nos invita a construir una sociedad más justa, más fraterna y más humana”.

Además, el proyecto contempla la organización de jornadas en escuelas, organizaciones sociales y organismos públicos y privados, con temáticas que incluyen el cuidado del ambiente, el diálogo democrático, la promoción de la paz, el intercambio intercultural y el diálogo ecuménico.

En ese marco, Molina subrayó que “no se trata solo de recordar una figura histórica, sino de mantener viva una enseñanza. Francisco nos recuerda que nadie se salva solo, que la esperanza se construye en comunidad y que el cuidado de nuestra Casa Común es una responsabilidad compartida”.

Por otra parte, la iniciativa invita a provincias y municipios a sumarse para federalizar estas acciones y fortalecer una cultura basada en el encuentro en todo el territorio nacional.

La fecha propuesta busca fomentar el diálogo y la solidaridad.

Los diputados concluyeron que “como representantes del pueblo, sentimos la responsabilidad de impulsar iniciativas que promuevan la dignidad humana, la justicia social y el cuidado del otro. Este proyecto es una invitación a renovar ese compromiso colectivo”.

La propuesta ya fue presentada en la Cámara de Diputados con el respaldo de legisladores de diferentes bloques y se espera que comience a tratarse en las próximas semanas, abriendo un debate sobre el impacto de esta jornada en la sociedad argentina.

El Papa Francisco es el primer pontífice latinoamericano de la historia.

Quién fue el Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires en 1936. Fue arzobispo de la ciudad entre 1998 y 2013. Ese año, se convirtió en el primer Papa latinoamericano de la historia. Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, santo conocido por su amor a los pobres y al cuidado de la naturaleza.

Desde entonces, su pontificado se caracterizó por gestos de humildad y un mensaje constante de misericordia. Criticó el consumismo, la indiferencia social y la destrucción del medio ambiente. Para muchos argentinos, no es solo el líder de la Iglesia católica. Es una referencia ética que trasciende las fronteras de la fe.