Entradas para el Quilmes Rock 2027: precios, dónde comprar y fecha de cuándo es

Se viene un nuevo Quilmes Rock.

El Quilmes Rock vuelve a la escena en 2027. La organización del importante festival argentino, celebrado desde 2003, anunció la fecha de lo que será una nueva edición y ya dispuso cómo será la venta de entradas para no quedarse fuera de este gran evento artístico. Después de lo que fue su última edición en 2025, se conoció que tendrán lugar 3 fechas. “Cuando cerramos la edición 2025 del Quilmes Rock, prometimos que volveríamos por más porque este festival es más que eso; es una celebración de todo lo que la música argentina nos hace sentir. Estamos muy contentos de anunciar el regreso del Quilmes Rock para 2027, un espacio donde generaciones se vuelven a encontrar, cerveza de por medio, para vivir la música con una intensidad única, como solo el público argentino puede hacerlo”, comentó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca de Quilmes.

Desde su primera edición en 2003, el Quilmes Rock dejó imágenes imborrables que quedarán para siempre en la memoria colectiva: los shows de Gustavo Cerati y de Intoxicados, a Pappo y los sonidos increíbles de su guitarra Les Paul, "El Flaco" Spinetta junto a Divididos, a Charly García cantando “Seminare” bajo una lluvia, la espontánea reunión de Sumo y a Gorillaz invitando a rapear a Trueno, entre muchos otros.

En qué fecha será el próximo Quilmes Rock 2027

El próximo Quilmes Rock ser realizará en abril de 2027, con tres fechas confirmadas.

Cómo será la venta de entradas y precios para el Quilmes Rock

Este miércoles 22 de abril se iniciará la etapa de preventa de entradas para clientes Galicia Visa hasta 6 cuotas sin interés. La venta comenzará a las 10 horas de la mañana de ese día y será hasta agotar stock. En tanto, las entradas se pondrán a la venta únicamente por Enigma Tickets y llevan el nombre de “Zorzal madrugador”, como respuesta criolla al “Early Birds” de Lollapalooza.

Los Piojos la rompieron en el último Quilmes Rock

Los precios serán los siguientes:

Etapa Zorzal madrugador

Abono 2 días Campo: $200.000 (no incluye cargo de servicio).

$200.000 (no incluye cargo de servicio). Abono 3 días Campo: $270.000 (no incluye cargo de servicio).

$270.000 (no incluye cargo de servicio). Abono 2 días Espacio VIP con Tribuna: $600.000 (no incluye cargo de servicio).

$600.000 (no incluye cargo de servicio). Abono 3 días Espacio VIP con Tribuna: $810.000 (no incluye cargo de servicio).

La propuesta del Quilmes Rock 2027: qué bandas tocan y qué se sabe hasta ahora

Aún no se dieron a conocer los nombres que integrarán la grilla, pero la idea de los organizadores del Quilmes Rock siempre es convocar a público de distintas corrientes del rock. Y en el último tiempo esto se trasladó a artistas de otros géneros, que sorprendieron con su presencia. La edición 2025, por su parte, también dejó postales inolvidables como la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales, el reencuentro de Joaquín Levinton y su TURF con el protagonista de su emblemático video “Yo no me quiero casar, ¿y usted?” de 2001, la emoción de volver a escuchar Serú Girán en vivo por David Lebón y Pedro Aznar, y el histórico regreso de Los Piojos después de 15 años.