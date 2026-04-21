Obra pública: La Rioja refuerza la conectividad vial con rutas, caminos rurales y zonas urbanas

El Gobierno de La Rioja avanza con un amplio plan de mantenimiento y mejora de la red vial en distintos puntos del territorio, con el objetivo de fortalecer la conectividad y garantizar condiciones seguras de circulación tanto en zonas urbanas como rurales.

A través de la Dirección de Vialidad Provincial, se llevan adelante intervenciones que incluyen desmalezado, bacheo, perfilado, enripiado, limpieza de cunetas y acondicionamiento de accesos, en un despliegue que abarca rutas provinciales, caminos rurales y sectores urbanos estratégicos.

En la región integrada por Capital, Castro Barros y Aimogasta, los trabajos se concentraron en la Ruta Provincial Nº 3, donde se realizaron tareas de desmalezamiento y aporte de material en el acceso a La Facenda, además de la reparación de banquinas entre El Ombú y El Cantadero mediante nivelación de suelo. También se intervino la RP Nº 7, en el tramo del río La Punta, con trabajos de desembancado, y se reforzó el mantenimiento en el acceso al Señor de la Peña para garantizar la transitabilidad ante la concurrencia masiva de fieles.

En los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, las cuadrillas ejecutaron tareas de desmonte en la RP Nº 29, entre Portezuelo y Chepes, y bacheo en corredores clave que conectan distintas localidades del sur provincial.

Por su parte, en Capital e Independencia se avanzó sobre la RP Nº 25 con la producción y traslado de material premezclado para la reparación de tramos en Villa Regina y El Portezuelo. Además, se llevó adelante el mantenimiento integral del tramo entre La Ramadita y el paraje El Quemado, con limpieza de cunetas, enripiado y perfilado.

En la ex Ruta Nacional Nº 38, los trabajos incluyeron la reconstrucción de banquinas, perfilado de calzada y optimización de los sistemas de drenaje. También se realizaron tareas en barrios como Agrupación Gaucha, con mejoras en calles internas y colaboración en la colectora de Circunvalación.

En los departamentos Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, las intervenciones se enfocaron en rutas provinciales como la Nº 16, 12 y 14, con tareas de mantenimiento, perfilado y limpieza en zonas productivas y rurales. Asimismo, se ejecutaron trabajos en áreas recreativas y pasos de río, como en Río Amarillo.

En articulación con los municipios, se llevaron adelante obras en Los Sauces, con la formación de defensas en sectores como Shaqui y Los Robles, además de apoyo logístico para el traslado de equipos y operarios.

En el sur provincial, en General Ocampo, General Belgrano y Chamical, se desarrollaron tareas de conservación, desmonte, enripiado y limpieza de cunetas y alcantarillas en rutas como la RP Nº 25, 28 y 31, incluyendo la reparación de daños ocasionados por las últimas lluvias.

Finalmente, en la región cordillerana de Vinchina, General Felipe Varela y La Madrid, se avanzó en la mejora de accesos rurales en Guandacol, con trabajos de reparación y aporte de material para optimizar la conectividad de viviendas, escuelas y puestos familiares.

También se realizaron intervenciones en la Ruta Nacional Nº 76, con limpieza de derrumbes y perfilado en la Cuesta de La Troya, además de trabajos en el entorno del Santuario San Expedito y en el futuro Parque de la Familia en Vinchina. En Alto Jagüé, se ejecutaron tareas de apertura y acondicionamiento de caminos hacia zonas de difícil acceso.