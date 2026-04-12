Avanzan las obras: Vialidad Provincial refuerza el mantenimiento vial en todo el territorio riojano

Con el objetivo de garantizar las condiciones seguras de circulación en el territorio, la Dirección Provincial de Vialidad de La Rioja continúa ejecutando un amplio plan de mantenimiento y mejora de la red vial en distintos departamentos, con trabajos que incluyen desmalezado, bacheo, perfilado, enripiado, limpieza de cunetas y acondicionamiento de accesos, en un despliegue sostenido que busca garantizar condiciones seguras de circulación en todo el territorio.

En las zonas de Capital, Castro Barros y Aimogasta se realizaron trabajos de mantenimiento en la Ruta Provincial N° 3, como desmalezamiento, aporte de material en el acceso a La Facenda y reparación de banquinas entre El Ombú y El Cantadero.

En la Ruta Provincial N° 7, a la altura del río La Punta, se hicieron tareas de limpieza del cauce. Además, en el acceso al Señor de la Peña se reforzaron las tareas de mantenimiento para garantizar la circulación de los peregrinos.

En los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, se llevaron adelante tareas de desmonte en la RP Nº 29, entre Portezuelo y Chepes, y trabajos de bacheo en corredores que conectan San Ramón con Portezuelo y Chepes, mediante cuadrillas viales distribuidas en distintos tramos.

En Capital e Independencia se realizaron trabajos en la Ruta Provincial N° 25, con la producción y traslado de material para reparar tramos en Villa Regina y El Portezuelo. Además, se realizó mantenimiento en el tramo entre La Ramadita y El Quemado, con limpieza de cunetas, enripiado y perfilado de la calzada.

Trabajos y mantenimientos

En la ex Ruta Nacional N° 38 se realizaron trabajos de mejora que incluyeron la reconstrucción de banquinas, perfilado y mejoras en el drenaje. También se hicieron arreglos de calles internas en el barrio Agrupación Gaucha y trabajos en la colectora de Circunvalación. Además, se continuaron las mejoras en el acceso a Villa Regina, principalmente en cunetas y condiciones generales de la ruta.

En Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, se desarrollaron trabajos de mantenimiento y perfilado en rutas provinciales como la Nº 16, 12 y 14, incluyendo sectores productivos y zonas rurales. También se ejecutaron tareas de defensa, limpieza de banquinas y acondicionamiento de caminos en áreas recreativas y pasos de río.

Además, se trabajó en articulación con municipios, se realizaron intervenciones en Los Sauces, con formación de defensas en sectores como Shaqui y Los Robles, además de apoyo logístico para el traslado de equipos y operarios hacia distintos frentes de obra.

En el sur provincial, en los departamentos General Ocampo, General Belgrano y Chamical, se llevaron adelante tareas de conservación, desmonte, enripiado y limpieza de cunetas, alcantarillas y salidas de agua en rutas como la RP Nº 25, 28 y 31. Asimismo, se ejecutaron trabajos de reparación de cortaderas ocasionadas por las últimas lluvias, junto con acciones de bacheo y mantenimiento general en corredores estratégicos.

Finalmente, en la región cordillerana de Vinchina, General Felipe Varela y La Madrid, se avanzó en la mejora de accesos a parajes rurales en Guandacol, con tareas de reparación y aporte de material para optimizar la conectividad de viviendas, establecimientos educativos y puestos familiares.

En la Ruta Nacional Nº 76 se realizaron trabajos de limpieza de derrumbes y perfilado en la Cuesta de La Troya, junto con intervenciones en el Santuario San Expedito y el futuro Parque de la Familia en Vinchina. Además, en Alto Jagüé se llevaron adelante tareas de apertura y acondicionamiento de caminos hacia La Ramadita y el río El Tendal, mejorando la conectividad en zonas de difícil acceso.