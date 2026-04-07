Pese al ajuste nacional, Vialidad Provincial intensificó trabajos en rutas y caminos de toda La Rioja

A través de Vialidad Provincial, el Gobierno de La Rioja llevó adelante un amplio operativo de mantenimiento y mejora de la red vial en distintos puntos del territorio. Con trabajos que abarcaron rutas provinciales, accesos, caminos rurales y sectores urbanos, en una agenda que combinó tareas de conservación, bacheo, limpieza y acondicionamiento general.

En el marco de las acciones preventivas por el incremento de circulación durante Semana Santa, se destacó un operativo especial de bacheo sobre las rutas provinciales Nº 9 y 7, en la zona de Capital, Castro Barros y Aimogasta, donde se desplegaron cuadrillas específicas, equipos de transporte de mezcla asfáltica y señalización preventiva.

En Capital e Independencia, las tareas se concentraron en la Ruta Provincial Nº 25, con trabajos de producción de mezcla asfáltica en cantera, y acciones de limpieza de cunetas, enripiado y perfilado en distintos tramos entre Promas, La Ramadita y el paraje El Quemado. A su vez, se intervino la ex Ruta Nacional Nº 38, entre Los Herrera y Tanin, con reconstrucción de banquinas y mejoras integrales de calzada. En sectores urbanos, se realizaron arreglos en calles principales e internas de los barrios Agrupación Gaucha 1, 2 y 3, mientras que en el acceso a Villa Regina se ejecutaron tareas de perfilado y limpieza para optimizar la transitabilidad.

El despliegue integral refleja la continuidad de las políticas de mantenimiento de la red vial provincial, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación, seguridad para la ciudadanía y fortalecer la conectividad entre localidades y acompañar la dinámica productiva y social en todo el territorio riojano.

Tareas en el interior provincial

Además, se trabajó en la región de Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, los equipos de Vialidad avanzaron con mantenimiento y perfilado de caminos en rutas como la RP Nº 16 y accesos a localidades como Antinaco. También se realizaron trabajos en la RP Nº 14, con acondicionamiento de pasos de río en zonas como Río Amarillo, y tareas de limpieza y mantenimiento en instalaciones operativas. En Los Sauces, se llevaron adelante intervenciones como desmonte, dragado y formación de defensas en cauces.

Además, en el sur provincial, particularmente en los departamentos General Ocampo, General Belgrano y Chamical, se ejecutaron trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas y salidas de agua, desmalezado, conservación de calzada y aporte de ripio en rutas provinciales como la Nº 28, 25, 31 y 39. También se realizaron mejoras en pasos de río y tareas de bacheo en corredores estratégicos, además de intervenciones manuales en sectores puntuales.

En la zona cordillerana, que comprende Vinchina, General Felipe Varela y La Madrid, se desarrollaron importantes tareas sobre la Ruta Nacional Nº 76, incluyendo el ensanchamiento de la Cuesta de La Troya y trabajos de conservación vial en extensos tramos entre El Peñón, El Chorro y la Quebrada de Santo Domingo. Asimismo, se ejecutaron mejoras en accesos a parajes como Cristo Pobre, y obras en Alto Jagüé vinculadas a la apertura de caminos, limpieza de predios y asistencia a infraestructura local.

En esa región también se llevaron adelante tareas logísticas clave, como el traslado de maquinaria para la defensa de canales de riego y el repliegue de equipos desde campamentos operativos, consolidando la presencia del organismo en zonas de difícil acceso.