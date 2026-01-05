Tras las lluvias, Vialidad de La Rioja refuerza trabajos para recuperar rutas y garantizar la transitabilidad

Con el objetivo de atender los daños ocasionados por las recientes lluvias, la Dirección de Vialidad de la Provincia de La Rioja ejecutó un plan de inspección, mantenimiento y recuperación de la red vial en diversos puntos del territorio. Las labores se focalizaron especialmente en la zona Oeste, buscando restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

Los equipos técnicos intervinieron sobre la Ruta Provincial N°21, en el sector de Valle Hermoso, mientras que el 30 de diciembre, se ejecutaron tareas en la Ruta Provincial N°18, específicamente en el badén de Pagancillo, uno de los sectores más afectados por las crecidas.

Asimismo, se realizaron trabajos de despeje de piedras y material de arrastre sobre la Ruta Nacional N°76, en la Cuesta de la Troya, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular.

En paralelo, los equipos de Vialidad Provincial trabajaron los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre sobre la Ruta Provincial N°25, en los accesos a Villa Regina y Trampa del Tigre, en el Departamento Capital, también afectados por las lluvias. A estas acciones se sumaron intervenciones en el acceso a Amana, en el Departamento Independencia.

Asimismo, se brindó apoyo a Vialidad Nacional en la Ruta Nacional N°150, facilitando el tránsito en los badenes e interviniendo en el rescate de vehículos pesados en las zonas de Río Paganzo y Río La Punta.

Reclamos y respuestas inmediatas

La provincia de La Rioja informó a la comunidad de Chañarmuyo que los inconvenientes en el servicio de agua potable se deben a la rotura de la bomba de abastecimiento de la perforación que suministra agua a la localidad. Desde el Gobierno provincial aseguraron que, a pesar del alto costo, se trabaja para restablecer su funcionamiento lo antes posible.

Los trabajos están siendo planificados por el Ministerio de Agua y Energía a través de la Secretaría de Agua. Según se detalló, el pasado 10 de diciembre, la intendenta Adriana Olima presentó formalmente el pedido para la restitución del equipo dañado, que se encuentra quemado y requiere reemplazo. El valor estimado del nuevo equipamiento asciende a 14 millones de pesos, de acuerdo con los precios de mercado.

Mientras se gestionan los trámites necesarios para encontrar una solución definitiva, la delegación local de la Secretaría de Agua implementó medidas provisionales. Entre ellas, se realiza la captación de agua a través de drenes en el río, con el fin de suplir el caudal que falta debido a la perforación fuera de servicio.