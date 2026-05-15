Momi Giardina y su hija Juli Castro: quién es el padre y a qué se dedica

Diego Castro desarrolló una extensa carrera como actor, productor y director dentro del mundo del teatro y la televisión argentina

La exposición mediática de Momi Giardina y el crecimiento artístico de Juli Castro despertaron el interés del público sobre la historia familiar detrás de ambas figuras. En ese contexto, comenzó a tomar relevancia la figura de Diego Castro, actor y productor argentino que mantiene un vínculo cercano con su hija y con su expareja.

Quién es Diego Castro, el padre de Juli Castro

El padre de Juli Castro es Diego Castro, un reconocido actor, director, productor y guionista argentino que desarrolló gran parte de su carrera en televisión y teatro. Además de su trabajo artístico, también se desempeña al frente de Mia Producciones, una agencia creativa vinculada al ámbito audiovisual y publicitario.

Aunque en los últimos años ganó mayor visibilidad por las apariciones relacionadas con su hija y con Momi Giardina, Diego Castro ya tenía una trayectoria consolidada dentro del ambiente artístico. Incluso participó públicamente en defensa de Juli durante su paso por programas televisivos como Bailando 2023, donde protagonizó algunos cruces con integrantes del jurado para respaldar a la joven influencer y bailarina.

El cambio de vida de Diego Castro antes de dedicarse al teatro

Antes de iniciar su carrera artística, Diego Castro había elegido un camino completamente distinto. Según contó en distintas entrevistas, estudió la carrera de Licenciatura en Sistemas y logró conseguir un importante puesto laboral siendo muy joven.

Con poco más de veinte años, ya tenía estabilidad económica, viajaba y atravesaba un presente profesional prometedor. Sin embargo, todo cambió cuando apareció la posibilidad de estudiar teatro.

Ese acercamiento al mundo artístico terminó despertando una vocación inesperada que lo llevó a tomar una decisión drástica: abandonar su carrera corporativa para dedicarse por completo a la actuación y la producción.

Con el tiempo, logró construir una trayectoria vinculada al espectáculo, trabajando tanto delante como detrás de cámara y consolidando su perfil como productor y director creativo.

Cómo es la relación entre Momi Giardina y Diego Castro

Más allá de la separación sentimental, Momi Giardina y Diego Castro mantienen desde hace años una relación cercana basada en la crianza compartida de su hija.

El propio actor explicó en una entrevista cómo lograron sostener el vínculo familiar después de la ruptura. “Jamás. Juli cuando nos separamos no había cumplido los tres años. Esto fue en mayo, Juli cumple a principio de julio y desde el día que Juli cumplió los tres hasta que cumplió 22 el año pasado siempre estuvimos las dos familias juntas”, relató Diego Castro.

En ese mismo testimonio, destacó que la prioridad siempre estuvo puesta en el bienestar de Juli Castro, evitando conflictos familiares o divisiones durante fechas importantes.

“Nunca tuvo que elegir Juli con qué familia pasaba su cumpleaños, si con la de mamá o con la de papá”, aseguró.

Momi Giardina y Diego Castro lograron mantener una relación cercana tras la separación, priorizando siempre la crianza de su hija

El fuerte vínculo familiar que mantienen tras la separación

Con el paso del tiempo, la relación entre Diego Castro y Momi Giardina se transformó en una amistad sólida que, según explicó el actor, también involucró al resto de las familias. “Siempre fuimos una familia: no solamente Momi y yo, sino que también los padres de Momi, mis padres, la hermana de Momi, mis hermanos”, expresó.

Además, reconoció que esa forma de atravesar la separación tuvo un impacto positivo en la vida de su hija. “Juli nunca sintió esa enemistad, sino todo lo contrario. Pusimos siempre el eje en Juli y a través de eso no solamente le dimos una infancia y una adolescencia linda, sino que también, como consecuencia, logramos una amistad real, profunda, verdadera, que tenemos entre Momi y yo”, concluyó.

Actualmente, tanto Momi Giardina como Juli Castro continúan creciendo en popularidad dentro de los medios y las redes sociales, mientras Diego Castro mantiene su perfil artístico y acompaña de cerca la carrera de su hija.