Exseleccionador de Nueva Zelanda cree que veterano Smith puede aportar un plus en el Mundial

Imagen de archivo del futbolista neozelandés Tommy Smith y su seleccionador, Ricki Herbert, durante un partido ante Paraguay en el estadio Peter Mokaba de Polokwane, Sudáfrica.

No todos los aficionados ​han acogido con agrado la convocatoria de Tommy Smith para la selección de Nueva Zelanda para el Mundial, pero su antiguo entrenador, Ricki Herbert, está convencido de ‌que la experiencia del jugador de 36 ‌años en la máxima competición mundial lo convierte en una elección acertada.

El defensa, miembro de la última selección neozelandesa que disputó el Mundial en 2010, no ha jugado con los All Whites desde 2024 y actualmente milita en el Braintree Town, de la quinta división semiprofesional inglesa.

El central nacido en Inglaterra y el capitán de los All Whites, Chris Wood, se convirtieron en los primeros neozelandeses en formar parte de dos plantillas para el Mundial al ser ​convocados por el seleccionador Darren ⁠Bazeley el jueves.

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Mientras que la selección del delantero Wood era un hecho, la inclusión de ‌Smith fue controvertida, lo que provocó consternación entre algunos aficionados en las ⁠redes sociales y no faltaron muestras de simpatía por ⁠el central del Wellington Phoenix Bill Tuiloma, que se quedó fuera.

No obstante, Herbert, que entrenó a Nueva Zelanda en la fase final de 2010, no tiene ninguna duda de que Smith, ⁠con 56 partidos internacionales a sus espaldas, puede demostrar su valía aunque no juegue ​ni un solo minuto.

"Creo que no vas a encontrar a nadie ‌mejor que Tommy", declaró Herbert a Reuters. "Va a ‌ser fantástico con los jugadores. Puede que juegue, puede que no. Pero tiene esa ⁠experiencia de haber jugado en un Mundial y su valor reside en su liderazgo fuera del campo".

CULTURA

Bazeley declaró a los periodistas el jueves que Smith es un "arquitecto cultural", un jugador capaz de establecer los estándares de entrenamiento en el grupo y cuya voz tenía peso en ​el vestuario.

También defendió ‌la decisión de Smith de jugar en una categoría inferior, tras haber optado por abandonar el Auckland FC de la A-League tras la temporada 2024/25 para regresar a Inglaterra por motivos familiares.

Contar con jugadores veteranos para dar forma a la cultura de una plantilla y servir de mentores a los compañeros más jóvenes en ⁠los Mundiales tiene numerosos precedentes.

Australia llevó a Tim Cahill, de 38 años, el máximo goleador de la historia del país, a su cuarta Copa del Mundo en Rusia 2018 y solo lo utilizó como suplente en el último partido de la fase de grupos.

El arquero español Pepe Reina tuvo pocas oportunidades en sus cuatro Mundiales, de 2006 a 2018, pero fue un miembro muy valorado de la plantilla, conocido por anteponer el equipo y mantener en forma al guardameta titular, Iker Casillas.

Para Nueva ‌Zelanda, Smith representa un vínculo con un momento muy querido en la historia del fútbol del país, cuando los All Whites quedaron invictos en la fase de grupos contra Italia, Paraguay y Eslovaquia en Sudáfrica.

Smith, que se hizo con la nacionalidad neozelandesa tras vivir en el país durante ocho años hasta los 16, fue titular en los tres partidos como lateral izquierdo.

En el Mundial que ‌se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, esperan superar una fase de grupos en la que se enfrentarán a Irán, Egipto y Bélgica, y ‌alcanzar los octavos de final ⁠por primera vez.

Dado que las plantillas del Mundial aumentaron de 23 a 26 jugadores en Qatar 2022, los entrenadores tienen más flexibilidad para hacer selecciones ​inesperadas, dijo Herbert.

"Es evidente que el cuerpo técnico ve ventajas en llevar a Tommy", comentó. "Es su decisión. Es posible que algunos no jueguen en una plantilla de 26. Si no lo hacen, más vale traer a jugadores que puedan aportar de otras formas".

(Editado en español por Carlos Serrano)