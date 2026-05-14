El Gobierno yemení y los hutíes liberarán a más de 1.600 prisioneros en el mayor canje del conflicto

​El Gobierno yemení reconocido internacionalmente y el grupo hutí, alineado con Irán, intercambiarán a más de ‌1.600 prisioneros, informó el ‌jueves la oficina del enviado especial de la ONU para Yemen, en la mayor liberación de detenidos desde el estallido de la guerra en Yemen.

El conflicto estalló después de que los hutíes tomaran en 2014 la capital, Saná, lo que provocó una intervención militar ​liderada por Arabia ⁠Saudita en apoyo del Gobierno al año siguiente.

En virtud ‌del acuerdo, los hutíes liberarán a 580 ⁠prisioneros, entre ellos siete sauditas y ⁠20 sudaneses, mientras que el Gobierno liberará a 1.100 prisioneros hutíes, dijo el responsable hutí Abdulqader al-Mortada en una ⁠publicación en X.

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Ambas partes acordaron mantener nuevas conversaciones ​sobre liberaciones adicionales y permitir visitas ‌recíprocas a los centros de ‌detención. También acordaron un plan de implementación con ⁠el Comité Internacional de la Cruz Roja para llevar adelante la operación de liberación.

"El acuerdo incluye la liberación de varios miembros de las fuerzas de la ​coalición, ‌miembros de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad, combatientes de diversas formaciones militares y de la resistencia popular, así como políticos y periodistas que han pasado años detenidos por ⁠los hutíes", dijo Yahya Kazman, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, en una publicación en X.

El acuerdo es el resultado de 14 semanas de negociaciones celebradas en Amán, en consonancia con un acuerdo alcanzado por ambas partes en diciembre tras las consultas facilitadas por la ONU ‌en la capital de Omán, Mascate.

"La cuestión de los prisioneros sigue siendo una de nuestras principales prioridades", dijo Mahdi al-Mashat, jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, al describir el acuerdo como "un logro histórico".

En abril de ‌2023, ambas partes intercambiaron cerca de 900 prisioneros en una importante operación coordinada por el Comité Internacional de la Cruz ‌Roja.

La guerra ⁠ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha desencadenado una ​de las peores crisis humanitarias del mundo.

Con información de Reuters