Papa León denuncia la desigualdad en un ajetreado último día de su gira por África

El papa León XIV saluda a los fieles desde un vehículo mientras llega para dirigir una santa misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, Guinea Ecuatorial.

El papa León aprovechó el miércoles, último día completo de su ‌gira por cuatro países ‌africanos, para pronunciarse contra la desigualdad económica, instando a los fieles a trabajar para reducir la brecha entre ricos y pobres mientras recorría Guinea Ecuatorial, país rico en petróleo.

El pontífice, que se ha ganado la ira del presidente de Estados Unidos, ​Donald Trump, tras ⁠mostrarse más crítico con la guerra y ‌el despotismo, también tenía previsto visitar una ⁠prisión de alta seguridad en ⁠la que, según grupos de derechos humanos, se mantiene a presos políticos en condiciones abusivas.

León, el primer ⁠papa estadounidense, comenzó el día volando unos ​325 kilómetros desde Malabo, situada en ‌la isla de Bioko, en ‌el golfo de Guinea, hasta Mongomo, en la ⁠frontera oriental con Gabón, al borde de la selva tropical de la cuenca del Congo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una misa celebrada en el mayor templo de África ​Central, ‌el pontífice instó a los guineanos ecuatoriales a "servir al bien común en lugar de a los intereses privados, tendiendo puentes entre los privilegiados y los desfavorecidos".

El papa, que ha ⁠estrenado un nuevo y contundente estilo de discurso durante la gira por África, también denunció el maltrato a "los presos, que a menudo se ven obligados a vivir en condiciones higiénicas y sanitarias preocupantes".

El Vaticano informó de que unas 100.000 personas se congregaron dentro y ‌fuera de la Basílica de la Inmaculada Concepción para ver a León XIV el miércoles, agolpándose alrededor de una columnata inspirada en la Plaza de San Pedro de Roma.

Bailaron y gritaron cuando llegó su papamóvil ‌blanco. Los organizadores lanzaron al aire humo dorado, blanco, verde y rojo, en un guiño a los colores de ‌las banderas ⁠del Vaticano y de Guinea Ecuatorial.

El viaje de León a Mongomo fue el ​primero de tres vuelos a tres ciudades en una jornada relámpago que también le llevará a Bata, en la costa occidental.

(Editado en español por Carlos Serrano)