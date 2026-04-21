La OTAN critica las posturas nucleares de Rusia y China y les insta a cooperar con EEUU

Imagen de archivo de una bandera de la OTAN ondeando en la base militar de Tapa, Estonia.

La OTAN criticó el martes las políticas de armas nucleares de Rusia y ‌China e instó a ‌ambos países a colaborar con Estados Unidos para lograr una mayor estabilidad y transparencia en una próxima conferencia internacional.

En un comunicado, los 32 miembros de la OTAN subrayaron su "firme compromiso con la plena aplicación" del Tratado sobre la No Proliferación de ​las Armas Nucleares (TNP), ⁠piedra angular del control mundial de armamento desde ‌su entrada en vigor en 1970.

La ⁠declaración se produjo antes de ⁠una conferencia que comenzará la próxima semana en las Naciones Unidas en Nueva York para revisar el funcionamiento ⁠del tratado, en un contexto de inestabilidad ​geopolítica que incluye la guerra de ‌Rusia contra Ucrania y la ‌de Estados Unidos e Israel frente a Irán.

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"Rusia ⁠ha violado compromisos cruciales en materia de control de armamento y ha empleado una retórica nuclear irresponsable y amenazante. China continúa expandiendo y diversificando ​rápidamente ‌su arsenal nuclear sin transparencia", afirmó la declaración del Consejo del Atlántico Norte de la OTAN.

Los miembros de la OTAN "apoyan con firmeza los esfuerzos de Estados Unidos por lograr ⁠la estabilidad estratégica multilateral", agregó.

En una entrevista con Reuters, el secretario general adjunto de la OTAN, Boris Ruge, citó el uso por parte de Rusia de su misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, con capacidad nuclear —utilizado hasta ahora en dos ocasiones en Ucrania—, como otro ‌ejemplo de "señales nucleares" irresponsables por parte de Moscú.

"Hoy nos enfrentamos a una Rusia que se ha retirado de todos los acuerdos importantes de control de armas, que ha estado (...) desarrollando todo tipo de (...) sistemas de ‌lanzamiento nuclear, y que está inmersa en la mayor guerra en Europa desde 1945", afirmó.

Por su parte, Rusia ‌declaró en febrero ⁠que seguirá siendo una potencia nuclear responsable tras la expiración del tratado New ​START, que establecía límites a los misiles, lanzadores y ojivas estratégicas de Estados Unidos y Rusia.

(Reporte adicional de Yukun Zhang; editado en español por Carlos Serrano)